У Украины закончились ракеты для зенитных батарей SAMP-T, пишет Monde
Monde: Киев остался без ракет для поставленных Западом SAMP-T и ЗРК Crotale
Итальянская система ПВО SAMP-T. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. У Украины кончились ракеты для поставленных ей Италией и Францией зенитных батарей SAMP-T, и она уже больше года не получала боезапас для ЗРК французского производства Crotale, пишет газета Monde со ссылкой на источник.
В середине марта итальянская газета Corriere della Sera сообщала, что две батареи ПВО SAMP-T, которые Италия и Франция поставили Украине в рамках военной помощи, практически исчерпали запас ракет. В 2023 году сообщалось, что Париж направил Украине две системы ПВО Crotale. Впоследствии Министерство обороны РФ в своих сводках сообщало об уничтожении двух подобных систем.
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"У Украины больше нет ракет для двух ее батарей SAMP-T, и она за полтора года не получила ни одной ракеты для... Crotale", - говорится в сообщении.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.