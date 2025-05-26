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У Украины закончились ракеты для зенитных батарей SAMP-T, пишет Monde - РИА Новости, 26.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:35 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/ukraina-2019051684.html
У Украины закончились ракеты для зенитных батарей SAMP-T, пишет Monde
У Украины закончились ракеты для зенитных батарей SAMP-T, пишет Monde - РИА Новости, 26.05.2025
У Украины закончились ракеты для зенитных батарей SAMP-T, пишет Monde
У Украины кончились ракеты для поставленных ей Италией и Францией зенитных батарей SAMP-T, и она уже больше года не получала боезапас для ЗРК французского... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T09:35:00+03:00
2025-05-26T09:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
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италия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. У Украины кончились ракеты для поставленных ей Италией и Францией зенитных батарей SAMP-T, и она уже больше года не получала боезапас для ЗРК французского производства Crotale, пишет газета Monde со ссылкой на источник. В середине марта итальянская газета Corriere della Sera сообщала, что две батареи ПВО SAMP-T, которые Италия и Франция поставили Украине в рамках военной помощи, практически исчерпали запас ракет. В 2023 году сообщалось, что Париж направил Украине две системы ПВО Crotale. Впоследствии Министерство обороны РФ в своих сводках сообщало об уничтожении двух подобных систем. "У Украины больше нет ракет для двух ее батарей SAMP-T, и она за полтора года не получила ни одной ракеты для... Crotale", - говорится в сообщении. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250526/ukraina-2019047000.html
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в мире, украина, россия, италия, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Италия, НАТО, Вооруженные силы Украины
У Украины закончились ракеты для зенитных батарей SAMP-T, пишет Monde

Monde: Киев остался без ракет для поставленных Западом SAMP-T и ЗРК Crotale

CC BY 2.0 / Italian Army / Итальянская система ПВО SAMP-T
Итальянская система ПВО SAMP-T - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
CC BY 2.0 / Italian Army /
Итальянская система ПВО SAMP-T. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. У Украины кончились ракеты для поставленных ей Италией и Францией зенитных батарей SAMP-T, и она уже больше года не получала боезапас для ЗРК французского производства Crotale, пишет газета Monde со ссылкой на источник.
В середине марта итальянская газета Corriere della Sera сообщала, что две батареи ПВО SAMP-T, которые Италия и Франция поставили Украине в рамках военной помощи, практически исчерпали запас ракет. В 2023 году сообщалось, что Париж направил Украине две системы ПВО Crotale. Впоследствии Министерство обороны РФ в своих сводках сообщало об уничтожении двух подобных систем.
«
"У Украины больше нет ракет для двух ее батарей SAMP-T, и она за полтора года не получила ни одной ракеты для... Crotale", - говорится в сообщении.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияИталияНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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