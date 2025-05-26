https://ria.ru/20250526/turtsiya-2019227071.html
Глава МИД Турции встретился с членами Совета директоров АРТП
Глава МИД Турции встретился с членами Совета директоров АРТП - РИА Новости, 26.05.2025
Глава МИД Турции встретился с членами Совета директоров АРТП
Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе своего визита в РФ провел встречу с членами Совета директоров Ассоциации российских и турецких предпринимателей. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T23:08:00+03:00
2025-05-26T23:08:00+03:00
2025-05-26T23:08:00+03:00
россия
турция
москва
хакан фидан
владимир путин
владимир мединский
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876914370_0:122:2048:1274_1920x0_80_0_0_c8bed13272f3baedb4e5955c8877fe05.jpg
АНКАРА, 26 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе своего визита в РФ провел встречу с членами Совета директоров Ассоциации российских и турецких предпринимателей. Фидан находится с визитом в РФ, провел встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и его помощником Владимиром Мединским. "В нашем (турецком) посольстве в Москве министр Хакан Фидан встретился с членами Совета директоров Ассоциации российских и турецких предпринимателей", - говорится в сообщении турецкого внешнеполитического ведомства.
https://ria.ru/20250526/turtsiya-2019222565.html
россия
турция
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876914370_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_f1ee9ae2a212cc4c85aaa7ac15713cc9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, москва, хакан фидан, владимир путин, владимир мединский, в мире
Россия, Турция, Москва, Хакан Фидан, Владимир Путин, Владимир Мединский, В мире
Глава МИД Турции встретился с членами Совета директоров АРТП
Фидан встретился с членами Совета директоров АРТП