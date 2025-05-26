Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Турции встретился с членами Совета директоров АРТП - РИА Новости, 26.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:08 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/turtsiya-2019227071.html
Глава МИД Турции встретился с членами Совета директоров АРТП
Глава МИД Турции встретился с членами Совета директоров АРТП - РИА Новости, 26.05.2025
Глава МИД Турции встретился с членами Совета директоров АРТП
Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе своего визита в РФ провел встречу с членами Совета директоров Ассоциации российских и турецких предпринимателей. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T23:08:00+03:00
2025-05-26T23:08:00+03:00
россия
турция
москва
хакан фидан
владимир путин
владимир мединский
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876914370_0:122:2048:1274_1920x0_80_0_0_c8bed13272f3baedb4e5955c8877fe05.jpg
АНКАРА, 26 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе своего визита в РФ провел встречу с членами Совета директоров Ассоциации российских и турецких предпринимателей. Фидан находится с визитом в РФ, провел встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и его помощником Владимиром Мединским. "В нашем (турецком) посольстве в Москве министр Хакан Фидан встретился с членами Совета директоров Ассоциации российских и турецких предпринимателей", - говорится в сообщении турецкого внешнеполитического ведомства.
https://ria.ru/20250526/turtsiya-2019222565.html
россия
турция
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876914370_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_f1ee9ae2a212cc4c85aaa7ac15713cc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, турция, москва, хакан фидан, владимир путин, владимир мединский, в мире
Россия, Турция, Москва, Хакан Фидан, Владимир Путин, Владимир Мединский, В мире
Глава МИД Турции встретился с членами Совета директоров АРТП

Фидан встретился с членами Совета директоров АРТП

© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 26 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе своего визита в РФ провел встречу с членами Совета директоров Ассоциации российских и турецких предпринимателей.
Фидан находится с визитом в РФ, провел встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и его помощником Владимиром Мединским.
"В нашем (турецком) посольстве в Москве министр Хакан Фидан встретился с членами Совета директоров Ассоциации российских и турецких предпринимателей", - говорится в сообщении турецкого внешнеполитического ведомства.
Президент РФ Владимир Путин и глава МИД Турции Хакан Фидан во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Путин и Фидан обсудили вопросы экономики и энергетики
Вчера, 21:53
 
РоссияТурцияМоскваХакан ФиданВладимир ПутинВладимир МединскийВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала