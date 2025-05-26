https://ria.ru/20250526/turtsiya-2019227071.html

Глава МИД Турции встретился с членами Совета директоров АРТП

Глава МИД Турции встретился с членами Совета директоров АРТП - РИА Новости, 26.05.2025

Глава МИД Турции встретился с членами Совета директоров АРТП

Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе своего визита в РФ провел встречу с членами Совета директоров Ассоциации российских и турецких предпринимателей. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T23:08:00+03:00

2025-05-26T23:08:00+03:00

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АНКАРА, 26 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе своего визита в РФ провел встречу с членами Совета директоров Ассоциации российских и турецких предпринимателей. Фидан находится с визитом в РФ, провел встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и его помощником Владимиром Мединским. "В нашем (турецком) посольстве в Москве министр Хакан Фидан встретился с членами Совета директоров Ассоциации российских и турецких предпринимателей", - говорится в сообщении турецкого внешнеполитического ведомства.

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