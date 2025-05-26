https://ria.ru/20250526/turtsiya-2019113205.html

Turkish Airlines отменила несколько рейсов в Москву

Turkish Airlines отменила несколько рейсов в Москву - РИА Новости, 26.05.2025

Turkish Airlines отменила несколько рейсов в Москву

Авиакомпания Turkish Airlines отменяет ряд вылетов в Москву из-за вводившихся ранее ограничений на прилет и вылет самолетов в аэропортах центральной России, что РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T14:51:00+03:00

2025-05-26T14:51:00+03:00

2025-05-26T14:51:00+03:00

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анна подгорная

turkish airlines

домодедово (аэропорт)

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Авиакомпания Turkish Airlines отменяет ряд вылетов в Москву из-за вводившихся ранее ограничений на прилет и вылет самолетов в аэропортах центральной России, что привело к изменениям в расписании "Домодедово", "Внуково" и "Жуковского", сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте. "Turkish Airlines снова отменяют рейсы в Москву. ... В аэропортах центральной России в ночь на 26 мая снова вводились ограничения на прилет и вылет самолетов. Это повлекло изменения в расписании "Домодедово", "Внуково" и "Жуковского". До 60% рейсов прилетают не по графику или отменены. В том числе пострадала регулярность вылетов Turkish Airlines", - сказали в ассоциации. Так, по данным ассоциации, были отменены несколько рейсов Turkish Airlines в Стамбул и Анталью из "Внуково", а также рейсы из Стамбула и Антальи в "Домодедово", рейсы авиакомании AZAL из Баку в Домодедово и рейс Qanot Sharq из Ташкента в "Домодедово". Как сообщили в АТОР, сейчас туроператоры разбираются в ситуации, они рекомендуют туристам, которых коснулось нарушение расписания, ждать информации о новом времени вылета. "По техническим причинам в ряде случаев Turkish Airlines указывает на табло отмену рейса вместо статуса задержки. Как только появляется возможность вылететь, на табло меняются время и номер рейса, и он выполняется. Мы получаем всю информацию и по мере поступления вносим изменения в бронирования", - прокомментировала генеральный директор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная, ее слова приводятся в сообщении ассоциации.

https://ria.ru/20250526/oteli-2019048271.html

https://ria.ru/20250521/turtsiya-2018158881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, россия, стамбул, анна подгорная, turkish airlines, домодедово (аэропорт), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм