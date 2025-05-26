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Источник рассказал о закулисном переговорном процессе по Украине - РИА Новости, 26.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:35 26.05.2025 (обновлено: 08:37 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/turtsiya-2019036622.html
Источник рассказал о закулисном переговорном процессе по Украине
Источник рассказал о закулисном переговорном процессе по Украине - РИА Новости, 26.05.2025
Источник рассказал о закулисном переговорном процессе по Украине
Ясности по тому, что очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет именно в Турции, нет, но закулисный процесс продолжается,... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T05:35:00+03:00
2025-05-26T08:37:00+03:00
в мире
украина
стамбул
турция
владимир путин
хакан фидан
специальная военная операция на украине
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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АНКАРА, 26 апр — РИА Новости. Ясности по тому, что очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет именно в Турции, нет, но закулисный процесс продолжается, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре."Пока нет ясности по вопросу о том, где именно пройдут переговоры. Стамбул, конечно же, удобная, проверенная, заявившая о себе переговорная площадка. Ведется закулисный переговорный процесс, но пока никакой конкретики", — сказал собеседник агентства.На уточняющий вопрос РИА Новости о том, могут ли переговоры пройти в Турции, в частности в Стамбуле, источник отметил, что "ничего исключать нельзя"."Вы знаете, решение по дате и месту этих переговоров принимаем не мы (турецкая сторона. — Прим. ред.). Поэтому лучше адресовать этот вопрос самим сторонам переговорного процесса", — пояснил он.Источник добавил, что незаконные санкции Запада против России на каком-то этапе могут стать предметом переговорного процесса, но все будет зависеть от их хода, пока нельзя ничего прогнозировать.Как заявил 16 мая глава МИД Турции Хакан Фидан, стороны достигли принципиального соглашения о новой встрече.Переговоры в СтамбулеВстреча состоялась 16 мая по предложению президента Владимира Путина. Выдвигая эту инициативу, он не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.Переговоры России и Украины в Стамбуле продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной, который завершился накануне.По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона также запросила встречу глав государств, Россия приняла это к сведению. Мединский заявил о готовности страны продолжать переговоры.
https://ria.ru/20250525/sojuzniki-2018956802.html
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в мире, украина, стамбул, турция, владимир путин, хакан фидан, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, владимир мединский, россия
В мире, Украина, Стамбул, Турция, Владимир Путин, Хакан Фидан, Специальная военная операция на Украине, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Владимир Мединский, Россия
Источник рассказал о закулисном переговорном процессе по Украине

В Стамбуле продолжается закулисный переговорный процесс по Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Переговоры России и Украины в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 26 апр — РИА Новости. Ясности по тому, что очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет именно в Турции, нет, но закулисный процесс продолжается, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
"Пока нет ясности по вопросу о том, где именно пройдут переговоры. Стамбул, конечно же, удобная, проверенная, заявившая о себе переговорная площадка. Ведется закулисный переговорный процесс, но пока никакой конкретики", — сказал собеседник агентства.
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На уточняющий вопрос РИА Новости о том, могут ли переговоры пройти в Турции, в частности в Стамбуле, источник отметил, что "ничего исключать нельзя".
"Вы знаете, решение по дате и месту этих переговоров принимаем не мы (турецкая сторона. — Прим. ред.). Поэтому лучше адресовать этот вопрос самим сторонам переговорного процесса", — пояснил он.
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Источник добавил, что незаконные санкции Запада против России на каком-то этапе могут стать предметом переговорного процесса, но все будет зависеть от их хода, пока нельзя ничего прогнозировать.
Как заявил 16 мая глава МИД Турции Хакан Фидан, стороны достигли принципиального соглашения о новой встрече.
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Переговоры в Стамбуле

Встреча состоялась 16 мая по предложению президента Владимира Путина. Выдвигая эту инициативу, он не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
Переговоры России и Украины в Стамбуле продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной, который завершился накануне.
По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона также запросила встречу глав государств, Россия приняла это к сведению. Мединский заявил о готовности страны продолжать переговоры.
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСтамбулТурцияВладимир ПутинХакан ФиданПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Владимир МединскийРоссия
 
 
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