https://ria.ru/20250526/turtsiya-2019036622.html

Источник рассказал о закулисном переговорном процессе по Украине

Источник рассказал о закулисном переговорном процессе по Украине - РИА Новости, 26.05.2025

Источник рассказал о закулисном переговорном процессе по Украине

Ясности по тому, что очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет именно в Турции, нет, но закулисный процесс продолжается,... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T05:35:00+03:00

2025-05-26T05:35:00+03:00

2025-05-26T08:37:00+03:00

в мире

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владимир путин

хакан фидан

специальная военная операция на украине

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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АНКАРА, 26 апр — РИА Новости. Ясности по тому, что очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине пройдет именно в Турции, нет, но закулисный процесс продолжается, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре."Пока нет ясности по вопросу о том, где именно пройдут переговоры. Стамбул, конечно же, удобная, проверенная, заявившая о себе переговорная площадка. Ведется закулисный переговорный процесс, но пока никакой конкретики", — сказал собеседник агентства.На уточняющий вопрос РИА Новости о том, могут ли переговоры пройти в Турции, в частности в Стамбуле, источник отметил, что "ничего исключать нельзя"."Вы знаете, решение по дате и месту этих переговоров принимаем не мы (турецкая сторона. — Прим. ред.). Поэтому лучше адресовать этот вопрос самим сторонам переговорного процесса", — пояснил он.Источник добавил, что незаконные санкции Запада против России на каком-то этапе могут стать предметом переговорного процесса, но все будет зависеть от их хода, пока нельзя ничего прогнозировать.Как заявил 16 мая глава МИД Турции Хакан Фидан, стороны достигли принципиального соглашения о новой встрече.Переговоры в СтамбулеВстреча состоялась 16 мая по предложению президента Владимира Путина. Выдвигая эту инициативу, он не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.Переговоры России и Украины в Стамбуле продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной, который завершился накануне.По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона также запросила встречу глав государств, Россия приняла это к сведению. Мединский заявил о готовности страны продолжать переговоры.

https://ria.ru/20250525/sojuzniki-2018956802.html

https://ria.ru/20250526/memorandum-2019030747.html

https://ria.ru/20250524/zaharova-2018921048.html

https://ria.ru/20250520/mid-2018063830.html

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