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Центр материнства и детства создадут в Ярославской области - РИА Новости, 26.05.2025
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
20:35 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/tsentr-2019211713.html
Центр материнства и детства создадут в Ярославской области
Центр материнства и детства создадут в Ярославской области - РИА Новости, 26.05.2025
Центр материнства и детства создадут в Ярославской области
Центр материнства и детства создадут в Ярославской области по предложению экспертов Росздравнадзора, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T20:35:00+03:00
2025-05-26T20:35:00+03:00
ярославская область
ярославская область
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Центр материнства и детства создадут в Ярославской области по предложению экспертов Росздравнадзора, сообщила пресс-служба правительства региона. "Эксперты Росздравнадзора РФ предложили организовать на территории Ярославской области Центр материнства и детства с последующим его включением в федеральную программу развития здравоохранения. В связи с этим принято решение объединить Областной перинатальный центр с Областной детской больницей, врачебно-физкультурным диспансером и Рыбинской городской детской больницей", - говорится в сообщении. Как отмечается пресс-служба, такое объединение поможет максимально сконцентрировать оказание медицинской помощи будущим мамам, новорожденным и детям. "По мнению наших коллег из федерального Росздравнадзора, которые посетили на прошлой неделе Ярославскую область, такое объединение логично. Они увидели большой потенциал такого объединения и предложили его реализовать. По сути, мы организовываем центр, который будет находиться во главе всех процессов в рамках национального проекта "Семья" в регионе", - приводит пресс-служба слова исполняющей обязанности министра здравоохранения региона Марии Можейко. По словам Можейко, в новой структуре будет центр выработки решений, высокие технологии родовспоможения, контроль и ведение маленьких пациентов с самыми сложными заболеваниями. "Совсем скоро откроется новый стационарный корпус детской больницы, куда переедет часть служб учреждения", - подчеркнула Можейко. В правительстве региона отмечают, что объединение лечебных учреждений запланировано в рамках модернизации здравоохранения региона. Цель этой работы – улучшение качества медицинского обслуживания населения и повышение уровня оплаты труда сотрудников.
https://ria.ru/20250524/evraev-2018856462.html
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ярославская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Ярославская область, Ярославская область, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Центр материнства и детства создадут в Ярославской области

В Ярославской области будет создан Центр материнства и детства

© Depositphotos.com / evgenyatamanНоворожденный
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Depositphotos.com / evgenyataman
Новорожденный . Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Центр материнства и детства создадут в Ярославской области по предложению экспертов Росздравнадзора, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Эксперты Росздравнадзора РФ предложили организовать на территории Ярославской области Центр материнства и детства с последующим его включением в федеральную программу развития здравоохранения. В связи с этим принято решение объединить Областной перинатальный центр с Областной детской больницей, врачебно-физкультурным диспансером и Рыбинской городской детской больницей", - говорится в сообщении.
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Как отмечается пресс-служба, такое объединение поможет максимально сконцентрировать оказание медицинской помощи будущим мамам, новорожденным и детям.
"По мнению наших коллег из федерального Росздравнадзора, которые посетили на прошлой неделе Ярославскую область, такое объединение логично. Они увидели большой потенциал такого объединения и предложили его реализовать. По сути, мы организовываем центр, который будет находиться во главе всех процессов в рамках национального проекта "Семья" в регионе", - приводит пресс-служба слова исполняющей обязанности министра здравоохранения региона Марии Можейко.
По словам Можейко, в новой структуре будет центр выработки решений, высокие технологии родовспоможения, контроль и ведение маленьких пациентов с самыми сложными заболеваниями.
"Совсем скоро откроется новый стационарный корпус детской больницы, куда переедет часть служб учреждения", - подчеркнула Можейко.
В правительстве региона отмечают, что объединение лечебных учреждений запланировано в рамках модернизации здравоохранения региона. Цель этой работы – улучшение качества медицинского обслуживания населения и повышение уровня оплаты труда сотрудников.
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Ярославская областьЯрославская областьРоссияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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