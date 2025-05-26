Трамп назвал причину потери американскими студентами мест в Гарварде
Трамп: американцы теряют места в Гарварде из-за иностранных студентов
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что высокий процент иностранных студентов в Гарвардском университете негативно сказывается на возможности получения образования американскими гражданами.
"У меня не возникнет проблем с иностранными студентами, но их количество не должно равняться 31%. Это слишком высокий процент, потому что у нас есть американцы, которые хотят учиться там или в других местах. Но они не могут этого сделать, потому что 31% мест отдан иностранцам", – заявил Трамп журналистам в аэропорту.
Он также предположил, что пора уменьшить финансирование Гарварда и сократить количество грантов, поскольку треть студентов составляют иностранцы, которые, по его мнению, не должны учиться в этом учебном заведении.
"Мы даем им миллиарды долларов, и это просто смешно. Мы предоставляем гранты, хотя, скорее всего, больше не будем давать Гарварду столько грантов", – отметил он.
Трамп требует от Гарварда предоставить список иностранных студентов для проверки их благонадежности. Он также обвиняет университет в распространении антисемитских настроений, что, по мнению президента США, должно быть немедленно прекращено.
На прошлой неделе министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм объявила, что Гарвардский университет лишается права принимать иностранных студентов, и все иностранные учащиеся должны перевестись в другие учебные заведения. Но уже на следующий день суд приостановил действие запрета. Гарвард выдвинул против администрации Трампа 10 пунктов обвинения, включая нарушения закона об административных процедурах (APA) и первой поправки к конституции США о свободе слова и собраний.