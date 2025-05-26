https://ria.ru/20250526/tramp-2019029677.html

Трамп назвал причину потери американскими студентами мест в Гарварде

Трамп назвал причину потери американскими студентами мест в Гарварде - РИА Новости, 26.05.2025

Трамп назвал причину потери американскими студентами мест в Гарварде

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что высокий процент иностранных студентов в Гарвардском университете негативно сказывается на возможности получения РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T02:30:00+03:00

2025-05-26T02:30:00+03:00

2025-05-26T04:45:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что высокий процент иностранных студентов в Гарвардском университете негативно сказывается на возможности получения образования американскими гражданами. "У меня не возникнет проблем с иностранными студентами, но их количество не должно равняться 31%. Это слишком высокий процент, потому что у нас есть американцы, которые хотят учиться там или в других местах. Но они не могут этого сделать, потому что 31% мест отдан иностранцам", – заявил Трамп журналистам в аэропорту. Он также предположил, что пора уменьшить финансирование Гарварда и сократить количество грантов, поскольку треть студентов составляют иностранцы, которые, по его мнению, не должны учиться в этом учебном заведении."Мы даем им миллиарды долларов, и это просто смешно. Мы предоставляем гранты, хотя, скорее всего, больше не будем давать Гарварду столько грантов", – отметил он.Трамп требует от Гарварда предоставить список иностранных студентов для проверки их благонадежности. Он также обвиняет университет в распространении антисемитских настроений, что, по мнению президента США, должно быть немедленно прекращено. На прошлой неделе министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм объявила, что Гарвардский университет лишается права принимать иностранных студентов, и все иностранные учащиеся должны перевестись в другие учебные заведения. Но уже на следующий день суд приостановил действие запрета. Гарвард выдвинул против администрации Трампа 10 пунктов обвинения, включая нарушения закона об административных процедурах (APA) и первой поправки к конституции США о свободе слова и собраний.

https://ria.ru/20250418/garvard-2012111453.html

https://ria.ru/20250525/tramp-2018943204.html

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в мире, сша, дональд трамп, гарвардский университет