https://ria.ru/20250526/tashkent-2019090523.html

В отравлении россиян в Ташкенте обвинили владельца отеля

В отравлении россиян в Ташкенте обвинили владельца отеля - РИА Новости, 26.05.2025

В отравлении россиян в Ташкенте обвинили владельца отеля

Владелец гостиницы, сантехник и два продавца отопительного оборудования предстали в качестве обвиняемых в Яккаксарайском районном суде по уголовным делам... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T13:05:00+03:00

2025-05-26T13:05:00+03:00

2025-05-26T13:06:00+03:00

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ТАШКЕНТ, 26 мая - РИА Новости. Владелец гостиницы, сантехник и два продавца отопительного оборудования предстали в качестве обвиняемых в Яккаксарайском районном суде по уголовным делам Ташкента, рассматривающим дело об отравлении журналистки Инессы Паперной и ее спутника, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд в понедельник начал рассмотрение дела об отравлении Паперной и ее спутника Максима Радченко в гостинице в Ташкенте. Еще в одном номере было обнаружено тело жителя Узбекистана. Позднее в генпрокуратуре Узбекистана сообщили РИА Новости, что, по предварительному заключению судебно-химической экспертизы, в крови Паперной было найдено соединение гемоглобина и угарного газа. В конце апреля расследование ЧП было завершено и дело было направлено в суд. Четверым подозреваемым, которые были арестованы, было предъявлено обвинение в выполнении работ услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также в самоуправстве. Данные статьи предусматривают наказание вплоть до 12 лет лишения свободы. Судья первой инстанции Баходир Каюмов зачитал права и обязанности четверым обвиняемым: владельцу гостиницы Karaman Palace Hotel Азамату Хужакулову, продавцам отопительного оборудования Зайниддину Джамолдинову и Абдурасулу Юсупову, а также сантехнику Нодирбеку Курбанову. По данным местного интернет-издания kun.uz, работавший в гостинице отопительный был признан экспертизой устаревшим, во время монтажа из него были удалены технические детали (сифон в системе слива конденсата), это вызвало утечку угарного газа во время эксплуатации и смерть потерпевших.

https://ria.ru/20241024/tashkent-1979646902.html

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