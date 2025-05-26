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В отравлении россиян в Ташкенте обвинили владельца отеля - РИА Новости, 26.05.2025
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13:05 26.05.2025 (обновлено: 13:06 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/tashkent-2019090523.html
В отравлении россиян в Ташкенте обвинили владельца отеля
В отравлении россиян в Ташкенте обвинили владельца отеля - РИА Новости, 26.05.2025
В отравлении россиян в Ташкенте обвинили владельца отеля
Владелец гостиницы, сантехник и два продавца отопительного оборудования предстали в качестве обвиняемых в Яккаксарайском районном суде по уголовным делам... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T13:05:00+03:00
2025-05-26T13:06:00+03:00
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ТАШКЕНТ, 26 мая - РИА Новости. Владелец гостиницы, сантехник и два продавца отопительного оборудования предстали в качестве обвиняемых в Яккаксарайском районном суде по уголовным делам Ташкента, рассматривающим дело об отравлении журналистки Инессы Паперной и ее спутника, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд в понедельник начал рассмотрение дела об отравлении Паперной и ее спутника Максима Радченко в гостинице в Ташкенте. Еще в одном номере было обнаружено тело жителя Узбекистана. Позднее в генпрокуратуре Узбекистана сообщили РИА Новости, что, по предварительному заключению судебно-химической экспертизы, в крови Паперной было найдено соединение гемоглобина и угарного газа. В конце апреля расследование ЧП было завершено и дело было направлено в суд. Четверым подозреваемым, которые были арестованы, было предъявлено обвинение в выполнении работ услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также в самоуправстве. Данные статьи предусматривают наказание вплоть до 12 лет лишения свободы. Судья первой инстанции Баходир Каюмов зачитал права и обязанности четверым обвиняемым: владельцу гостиницы Karaman Palace Hotel Азамату Хужакулову, продавцам отопительного оборудования Зайниддину Джамолдинову и Абдурасулу Юсупову, а также сантехнику Нодирбеку Курбанову. По данным местного интернет-издания kun.uz, работавший в гостинице отопительный был признан экспертизой устаревшим, во время монтажа из него были удалены технические детали (сифон в системе слива конденсата), это вызвало утечку угарного газа во время эксплуатации и смерть потерпевших.
https://ria.ru/20241024/tashkent-1979646902.html
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ташкент, в мире
Ташкент, В мире
В отравлении россиян в Ташкенте обвинили владельца отеля

В отравлении россиян в Ташкенте обвинили владельца отеля, сантехника и продавцов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТашкент
Ташкент - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТАШКЕНТ, 26 мая - РИА Новости. Владелец гостиницы, сантехник и два продавца отопительного оборудования предстали в качестве обвиняемых в Яккаксарайском районном суде по уголовным делам Ташкента, рассматривающим дело об отравлении журналистки Инессы Паперной и ее спутника, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд в понедельник начал рассмотрение дела об отравлении Паперной и ее спутника Максима Радченко в гостинице в Ташкенте. Еще в одном номере было обнаружено тело жителя Узбекистана. Позднее в генпрокуратуре Узбекистана сообщили РИА Новости, что, по предварительному заключению судебно-химической экспертизы, в крови Паперной было найдено соединение гемоглобина и угарного газа. В конце апреля расследование ЧП было завершено и дело было направлено в суд. Четверым подозреваемым, которые были арестованы, было предъявлено обвинение в выполнении работ услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также в самоуправстве. Данные статьи предусматривают наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.
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По данным местного интернет-издания kun.uz, работавший в гостинице отопительный был признан экспертизой устаревшим, во время монтажа из него были удалены технические детали (сифон в системе слива конденсата), это вызвало утечку угарного газа во время эксплуатации и смерть потерпевших.
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