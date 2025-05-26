https://ria.ru/20250526/svo-2019076151.html
Проект помощи участникам СВО в мирной жизни создают в Белгородской области
Проект помощи участникам СВО в мирной жизни создают в Белгородской области - РИА Новости, 26.05.2025
Проект помощи участникам СВО в мирной жизни создают в Белгородской области
В Белгородской области разрабатывается проект по сопровождению участников СВО в мирной жизни "Всем миром", который предполагает эффективную реабилитацию,... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T12:04:00+03:00
2025-05-26T12:04:00+03:00
2025-05-26T12:04:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 26 мая – РИА Новости. В Белгородской области разрабатывается проект по сопровождению участников СВО в мирной жизни "Всем миром", который предполагает эффективную реабилитацию, социальную адаптацию и психологическую помощь, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В ходе еженедельного оперативного заседания губернатору Белгородской области доложили о концепции проекта "Всем миром". Его разрабатывают в рамках поручения президента РФ Владимира Путина по особому отношению к ветеранам СВО и членам их семей. "Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области вместе с общественными организациями сформировало новый проект — после победы, после достижения целей специальной военной операции ждём возвращения наших героев и помогаем им вернуться к мирной жизни", — отметил Гладков и призвал добиться таких форматов оказания помощи участникам СВО и членам их семей, которые позволят максимально уйти от формализма. Как пояснили в региональном правительстве, проект персонального сопровождения ветеранов СВО государственными служащими "Всем миром" направлен на всестороннюю поддержку участника боевых действий после возвращения домой. Его цель — обеспечить ветеранам эффективную реабилитацию, социальную адаптацию и интеграцию в мирную жизнь, создать условия для профессиональной самореализации, решить бытовые проблемы, оказать необходимую медицинскую и социально-психологическую помощь. Сопровождение будет длиться в течение трех лет. Проект пройдёт в три этапа. На подготовительном будет производится сбор данных о бойце, его семье, их потребностях, анализ ситуации, разработка индивидуального плана сопровождения, назначение наставника. Второй этап предполагает регулярное личное взаимодействие, координацию предоставления медико-социальных услуг, помощь в адаптации жилья, бытового устройства, профессиональную переподготовку и трудоустройство, психологическое сопровождение и адаптационное обучение и другие направления. На третьем предполагается подвести итоги – проанализировать изменения, произошедшие в жизни бывшего участника СВО, отладить механизмы взаимодействия государственных структур и гражданского общества. "Мы говорим о персональном закреплении — не через чат-боты, а прямое сопровождение ответственного лица, личное взаимодействие. Абсолютно очевидно, что данная идея требует серьёзной проработки. Здесь не может быть формальных моментов, здесь нужна эмоциональная личная связь, которая позволит нам помочь в мирной адаптации наших ветеранов СВО", — подчеркнул губернатор Белгородской области.
https://ria.ru/20250522/vlasti-2018445490.html
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белгородская область, россия, вячеслав гладков, сво
Белгородская область, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, СВО
Проект помощи участникам СВО в мирной жизни создают в Белгородской области
Власти Белгородской области создают проект помощи участникам СВО в мирной жизни
БЕЛГОРОД, 26 мая – РИА Новости. В Белгородской области разрабатывается проект по сопровождению участников СВО в мирной жизни "Всем миром", который предполагает эффективную реабилитацию, социальную адаптацию и психологическую помощь, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В ходе еженедельного оперативного заседания губернатору Белгородской области доложили о концепции проекта "Всем миром". Его разрабатывают в рамках поручения президента РФ Владимира Путина по особому отношению к ветеранам СВО и членам их семей.
"Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области вместе с общественными организациями сформировало новый проект — после победы, после достижения целей специальной военной операции ждём возвращения наших героев и помогаем им вернуться к мирной жизни", — отметил Гладков и призвал добиться таких форматов оказания помощи участникам СВО и членам их семей, которые позволят максимально уйти от формализма.
Как пояснили в региональном правительстве, проект персонального сопровождения ветеранов СВО государственными служащими "Всем миром" направлен на всестороннюю поддержку участника боевых действий после возвращения домой. Его цель — обеспечить ветеранам эффективную реабилитацию, социальную адаптацию и интеграцию в мирную жизнь, создать условия для профессиональной самореализации, решить бытовые проблемы, оказать необходимую медицинскую и социально-психологическую помощь. Сопровождение будет длиться в течение трех лет.
Проект пройдёт в три этапа. На подготовительном будет производится сбор данных о бойце, его семье, их потребностях, анализ ситуации, разработка индивидуального плана сопровождения, назначение наставника. Второй этап предполагает регулярное личное взаимодействие, координацию предоставления медико-социальных услуг, помощь в адаптации жилья, бытового устройства, профессиональную переподготовку и трудоустройство, психологическое сопровождение и адаптационное обучение и другие направления. На третьем предполагается подвести итоги – проанализировать изменения, произошедшие в жизни бывшего участника СВО, отладить механизмы взаимодействия государственных структур и гражданского общества.
"Мы говорим о персональном закреплении — не через чат-боты, а прямое сопровождение ответственного лица, личное взаимодействие. Абсолютно очевидно, что данная идея требует серьёзной проработки. Здесь не может быть формальных моментов, здесь нужна эмоциональная личная связь, которая позволит нам помочь в мирной адаптации наших ветеранов СВО", — подчеркнул губернатор Белгородской области.