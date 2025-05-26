https://ria.ru/20250526/sud-2019052721.html

Экс-замглавы Челябинска осудили за превышение полномочий

Экс-замглавы Челябинска осудили за превышение полномочий - РИА Новости, 26.05.2025

Экс-замглавы Челябинска осудили за превышение полномочий

Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно бывшему заместителю главы Челябинска за выдачу незаконного разрешения на строительство... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T09:52:00+03:00

2025-05-26T09:52:00+03:00

2025-05-26T09:52:00+03:00

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 мая – РИА Новости. Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно бывшему заместителю главы Челябинска за выдачу незаконного разрешения на строительство многоквартирного жилого дома, сообщило региональное СУСК России. По данным пресс-центра прокуратуры региона, подсудимый в апреле 2018 года, зная о том, что у ООО "Челябинскавтотранс" нет законных оснований для получения разрешения на строительство, игнорируя заключение правового управления администрации Челябинска, подписал разрешение на строительство 10-этажного жилого дома по ул. Сулимова. В итоге застройщик возвел дом на части земельного участка, принадлежащего собственникам жилых помещений многоквартирных домов по ул. Сулимова и ул. Омская, с причинением им ущерба в размере более 2,7 миллиона рублей. "Приговором суда виновному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на 2 года", - говорится в сообщении. В правоохранительных органах региона РИА Новости пояснили, что речь идет о Владимире Слободском. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), уточняется в сообщении. Для обеспечения исполнения приговора следователями наложен арест на доли земельного участка и жилого помещения в сумме свыше 6,5 миллиона рублей, пояснили в СУСК.

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россия, челябинск, общество