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Песков выразил благодарность Турции за организацию переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 26.05.2025
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12:30 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/stambul-2019083879.html
Песков выразил благодарность Турции за организацию переговоров в Стамбуле
Песков выразил благодарность Турции за организацию переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 26.05.2025
Песков выразил благодарность Турции за организацию переговоров в Стамбуле
Россия признательна Турции за идеальные условия для стамбульских переговоров, заявил прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T12:30:00+03:00
2025-05-26T12:30:00+03:00
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владимир путин
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия признательна Турции за идеальные условия для стамбульских переговоров, заявил прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, мы признательны Турецкой республике за те идеальные условия, которые турецкая сторона обеспечила для проведения стамбульских переговоров", - сказал Песков журналистам. Он также отметил, что понимания по продолжению переговоров между Россией и Украиной и по их месту пока нет. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.
https://ria.ru/20250524/zaharova-2018921048.html
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россия, украина, стамбул, дмитрий песков, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Россия, Украина, Стамбул, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
Песков выразил благодарность Турции за организацию переговоров в Стамбуле

Песков: РФ признательна Турции за идеальные условия для переговоров в Стамбуле

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Переговоры России и Украины в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия признательна Турции за идеальные условия для стамбульских переговоров, заявил прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, мы признательны Турецкой республике за те идеальные условия, которые турецкая сторона обеспечила для проведения стамбульских переговоров", - сказал Песков журналистам.
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Он также отметил, что понимания по продолжению переговоров между Россией и Украиной и по их месту пока нет.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.
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РоссияУкраинаСтамбулДмитрий ПесковВладимир ПутинПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В мире
 
 
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