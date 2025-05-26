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Песков выразил благодарность Турции за организацию переговоров в Стамбуле
Песков выразил благодарность Турции за организацию переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 26.05.2025
Песков выразил благодарность Турции за организацию переговоров в Стамбуле
Россия признательна Турции за идеальные условия для стамбульских переговоров, заявил прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T12:30:00+03:00
2025-05-26T12:30:00+03:00
2025-05-26T12:30:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия признательна Турции за идеальные условия для стамбульских переговоров, заявил прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, мы признательны Турецкой республике за те идеальные условия, которые турецкая сторона обеспечила для проведения стамбульских переговоров", - сказал Песков журналистам. Он также отметил, что понимания по продолжению переговоров между Россией и Украиной и по их месту пока нет. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.
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Россия, Украина, Стамбул, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
Песков выразил благодарность Турции за организацию переговоров в Стамбуле
Песков: РФ признательна Турции за идеальные условия для переговоров в Стамбуле