https://ria.ru/20250526/stambul-2019083879.html

Песков выразил благодарность Турции за организацию переговоров в Стамбуле

Песков выразил благодарность Турции за организацию переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 26.05.2025

Песков выразил благодарность Турции за организацию переговоров в Стамбуле

Россия признательна Турции за идеальные условия для стамбульских переговоров, заявил прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T12:30:00+03:00

2025-05-26T12:30:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия признательна Турции за идеальные условия для стамбульских переговоров, заявил прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, мы признательны Турецкой республике за те идеальные условия, которые турецкая сторона обеспечила для проведения стамбульских переговоров", - сказал Песков журналистам. Он также отметил, что понимания по продолжению переговоров между Россией и Украиной и по их месту пока нет. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.

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