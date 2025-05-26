https://ria.ru/20250526/spetsoperatsiya-2019185405.html

Спецоперация, 26 мая: ВС России освободили Беловоды в Сумской области

Спецоперация, 26 мая: ВС России освободили Беловоды в Сумской области - РИА Новости, 26.05.2025

Спецоперация, 26 мая: ВС России освободили Беловоды в Сумской области

Группировка войск "Север" освободила населённые пункты Владимировка и Беловоды в Сумской области Украины, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T18:53:00+03:00

2025-05-26T18:53:00+03:00

2025-05-26T18:53:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Группировка войск "Север" освободила населённые пункты Владимировка и Беловоды в Сумской области Украины, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в понедельник. Кроме того, "Север" и другие российские группировки в зоне спецоперации нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили положение по переднему краю, продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери украинских войск за сутки составили до 1415 военнослужащих. Также украинские войска лишились трёх танков, 21 боевой бронированной машины, 12 артиллерийских орудий, девяти станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы и семи складов боеприпасов. Ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотниками по объектам на украинском аэродроме Староконстантинов. Цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены, отметили в МО РФ. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам боеприпасов, местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. Средства ПВО сбили семь управляемых авиабомб JDAM и пять снарядов РСЗО HIMARS производства США, а также 220 беспилотников самолетного типа, причём 139 из них вне зоны спецоперации. Работа продолжается Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в понедельник журналистам, что Россия пока не передала Украине проект меморандума по урегулированию. По его словам, работа по нему продолжается, документ требует подготовки. Кроме того, он рассказал, что всё ещё нет понимания по продолжению переговоров и по их месту. Нужно подготовиться к следующему раунду, отметил пресс-секретарь президента. Следователи установили личности трех командиров ВСУ, причастных к ракетному обстрелу из HIMARS курского Льгова 22 мая 2025 года, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Как выяснилось, в атаке участвовали командир 19-й отдельной ракетной бригады "Святая Варвара" ВСУ Ростислав Карпуша и подчинённые ему командиры дивизионов Вадим Смирнов и Владимир Керсан. Эмоциональная перегрузка Президент США Дональд Трамп заявил, что не одобряет последние действия России на Украине несмотря на то, что "давно знаком и всегда ладил" с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе общения с репортерами в аэропорту Морристауна в Нью-Джерси президент США на соответствующий вопрос заявил, что "абсолютно" рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ. Песков, комментируя высказывания Трампа, связал такое настроение американского президента с эмоциональной перегрузкой, которая характерна для всех участников переговорного процесса. Он также отметил, что Путин принимает "те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны". Сняли ограничения Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории РФ, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу WDR. По его словам, теперь необходимо обеспечить Украине данное оружие. Песков заявил, что подобные решения идут вразрез с стремлением РФ по политическому урегулированию. Заседание совета НАТО-Украина может не состояться в рамках июньского саммита альянса, хотя в ходе предыдущих саммитов они проводились, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники в среде европейских чиновников и дипломатов. Очередной саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. По данным издания, саммит не будет включать заседание совета НАТО-Украина, где союзники заседают с Украиной на равных, как в предыдущие годы. Германия планирует передать Украине более старые и менее эффективные образцы ракет для систем ПВО Patriot, сообщила газета Washington Post со ссылкой на европейского дипломата. По данным издания, это будут ракеты версии РАС-2, а не РАС-3, не так эффективно перехватывающие баллистические ракеты. В другой публикации Washington Post сообщила, что администрация Трампа, похоже, не желает делать крупные заявления о передаче оружия Украине, так как, по мнению Белого дома, это может помешать переговорам об урегулировании, потому что "разозлит" российское руководство. У Украины кончились ракеты для поставленных ей Италией и Францией зенитных батарей SAMP-T, и она уже больше года не получала боезапас для ЗРК французского производства Crotale, сообщила газета Monde со ссылкой на источник. Активист из нидерландской организации Volkeren voor vrede ("Народы за мир") и представитель Ассоциации антифашистов Нидерландов (AFVN) Шурд де Гроот сообщил РИА Новости, что Нидерланды передали Украине старые истребители F-16, которые практически разваливаются в воздухе при выполнении сложных манёвров. Кроме того, как напомнил активист, с тех пор как Гаага передала Киеву первые F-16, никаких изменений в пользу Украины на поле боя не произошло. Инновационные методы Представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Киеву нужны "новые инновационные методы" борьбы с дронами и на Украине думают над использованием легкомоторных самолетов. В числе подходящих моделей он назвал американские АТ-6 и бразильский Super Tucano.

https://ria.ru/20250526/aerodrom-2019085604.html

https://ria.ru/20250526/ukraina-2019108804.html

https://ria.ru/20250524/loknya-2018831760.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, киев, нидерланды, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин, f-16, в мире