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ВС России широким фронтом продвигаются к границе Днепропетровской области - РИА Новости, 26.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 26.05.2025 (обновлено: 15:06 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/spetsoperatsiya-2019109901.html
ВС России широким фронтом продвигаются к границе Днепропетровской области
ВС России широким фронтом продвигаются к границе Днепропетровской области - РИА Новости, 26.05.2025
ВС России широким фронтом продвигаются к границе Днепропетровской области
Российские войска широким фронтом продвигаются к границе Днепропетровской области, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T14:40:00+03:00
2025-05-26T15:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
россия
денис пушилин
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российские войска широким фронтом продвигаются к границе Днепропетровской области, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live"."У нас успехи на Южнодонецком направлении, где мы медленно, но, главное, уверенно продвигаемся к границе с Днепропетровской областью широким фронтом. Не в том месте, где 90-я дивизия группировки "Центр" вышла непосредственно на границу, а именно широким фронтом — фактически от Красноармейска до (Великой. — Прим. ред.) Новоселки", — сказал он.В четверг Кимаковский заявил, что российские дроноводы рушат логистические цепочки ВСУ в Днепропетровской области.Важную роль в контексте дальнейшего освобождения ДНР сыграло взятие 18 мая села Богатырь. Это крупный логистический узел, расположенный неподалеку от границы с Днепропетровской областью, его освобождение ослабило оборону ВСУ на Южнодонецком направлении, подчеркнули в Минобороны.Как рассказал накануне глава ДНР Денис Пушилин, российские военные на днях также уничтожили крупный укрепрайон ВСУ в освобожденном селе Отрадное вблизи с границей Днепропетровской области.По его словам, противника серьезно взволновала ситуация по выходу российских войск на границу Днепропетровской области на нескольких участках, Киев перебрасывает туда резервы.
https://ria.ru/20250518/krasnoarmeysk-2017653168.html
https://ria.ru/20250523/rogov-2018603463.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
красноармейск
донецкая народная республика
россия
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днепропетровская область, красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, россия, денис пушилин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ
ВС России широким фронтом продвигаются к границе Днепропетровской области

Кимаковский: ВС РФ широким фронтом наступают к границе Днепропетровской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российские войска широким фронтом продвигаются к границе Днепропетровской области, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live".
"У нас успехи на Южнодонецком направлении, где мы медленно, но, главное, уверенно продвигаемся к границе с Днепропетровской областью широким фронтом. Не в том месте, где 90-я дивизия группировки "Центр" вышла непосредственно на границу, а именно широким фронтом — фактически от Красноармейска до (Великой. — Прим. ред.) Новоселки", — сказал он.
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В четверг Кимаковский заявил, что российские дроноводы рушат логистические цепочки ВСУ в Днепропетровской области.
Важную роль в контексте дальнейшего освобождения ДНР сыграло взятие 18 мая села Богатырь. Это крупный логистический узел, расположенный неподалеку от границы с Днепропетровской областью, его освобождение ослабило оборону ВСУ на Южнодонецком направлении, подчеркнули в Минобороны.
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Как рассказал накануне глава ДНР Денис Пушилин, российские военные на днях также уничтожили крупный укрепрайон ВСУ в освобожденном селе Отрадное вблизи с границей Днепропетровской области.
По его словам, противника серьезно взволновала ситуация по выходу российских войск на границу Днепропетровской области на нескольких участках, Киев перебрасывает туда резервы.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссияДенис ПушилинВооруженные силы РФ
 
 
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