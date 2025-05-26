ВС России широким фронтом продвигаются к границе Днепропетровской области
Кимаковский: ВС РФ широким фронтом наступают к границе Днепропетровской области
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российские войска широким фронтом продвигаются к границе Днепропетровской области, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live".
"У нас успехи на Южнодонецком направлении, где мы медленно, но, главное, уверенно продвигаемся к границе с Днепропетровской областью широким фронтом. Не в том месте, где 90-я дивизия группировки "Центр" вышла непосредственно на границу, а именно широким фронтом — фактически от Красноармейска до (Великой. — Прим. ред.) Новоселки", — сказал он.
В четверг Кимаковский заявил, что российские дроноводы рушат логистические цепочки ВСУ в Днепропетровской области.
Важную роль в контексте дальнейшего освобождения ДНР сыграло взятие 18 мая села Богатырь. Это крупный логистический узел, расположенный неподалеку от границы с Днепропетровской областью, его освобождение ослабило оборону ВСУ на Южнодонецком направлении, подчеркнули в Минобороны.
Как рассказал накануне глава ДНР Денис Пушилин, российские военные на днях также уничтожили крупный укрепрайон ВСУ в освобожденном селе Отрадное вблизи с границей Днепропетровской области.
По его словам, противника серьезно взволновала ситуация по выходу российских войск на границу Днепропетровской области на нескольких участках, Киев перебрасывает туда резервы.
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