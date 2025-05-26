https://ria.ru/20250526/spetsoperatsiya-2019109901.html

ВС России широким фронтом продвигаются к границе Днепропетровской области

ВС России широким фронтом продвигаются к границе Днепропетровской области - РИА Новости, 26.05.2025

ВС России широким фронтом продвигаются к границе Днепропетровской области

Российские войска широким фронтом продвигаются к границе Днепропетровской области, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T14:40:00+03:00

2025-05-26T14:40:00+03:00

2025-05-26T15:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

красноармейск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

россия

денис пушилин

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российские войска широким фронтом продвигаются к границе Днепропетровской области, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live"."У нас успехи на Южнодонецком направлении, где мы медленно, но, главное, уверенно продвигаемся к границе с Днепропетровской областью широким фронтом. Не в том месте, где 90-я дивизия группировки "Центр" вышла непосредственно на границу, а именно широким фронтом — фактически от Красноармейска до (Великой. — Прим. ред.) Новоселки", — сказал он.В четверг Кимаковский заявил, что российские дроноводы рушат логистические цепочки ВСУ в Днепропетровской области.Важную роль в контексте дальнейшего освобождения ДНР сыграло взятие 18 мая села Богатырь. Это крупный логистический узел, расположенный неподалеку от границы с Днепропетровской областью, его освобождение ослабило оборону ВСУ на Южнодонецком направлении, подчеркнули в Минобороны.Как рассказал накануне глава ДНР Денис Пушилин, российские военные на днях также уничтожили крупный укрепрайон ВСУ в освобожденном селе Отрадное вблизи с границей Днепропетровской области.По его словам, противника серьезно взволновала ситуация по выходу российских войск на границу Днепропетровской области на нескольких участках, Киев перебрасывает туда резервы.

https://ria.ru/20250518/krasnoarmeysk-2017653168.html

https://ria.ru/20250523/rogov-2018603463.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

красноармейск

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

днепропетровская область, красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, россия, денис пушилин, вооруженные силы рф