https://ria.ru/20250526/spetsoperatsiya-2019086054.html

ВСУ потеряли свыше 160 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли свыше 160 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 26.05.2025

ВСУ потеряли свыше 160 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны противника, ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, танк и бронетранспортер, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T12:22:00+03:00

2025-05-26T12:22:00+03:00

2025-05-26T12:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны противника, ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, танк и бронетранспортер, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новополь, Отрадное Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Червоное Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, танк, бронетранспортер, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

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Ольга Фомченкова

запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)