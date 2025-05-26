https://ria.ru/20250526/spetsoperatsiya-2019086054.html
ВСУ потеряли свыше 160 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли свыше 160 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 26.05.2025
ВСУ потеряли свыше 160 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны противника, ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, танк и бронетранспортер, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T12:22:00+03:00
2025-05-26T12:22:00+03:00
2025-05-26T12:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение вглубь обороны противника, ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, танк и бронетранспортер, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новополь, Отрадное Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Червоное Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, танк, бронетранспортер, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли свыше 160 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли свыше 160 боевиков, танк и БТР в зоне "Востока"