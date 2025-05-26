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ВСУ потеряли до 475 боевиков в зоне действий войск "Центра" за сутки
ВСУ потеряли до 475 боевиков в зоне действий войск "Центра" за сутки - РИА Новости, 26.05.2025
ВСУ потеряли до 475 боевиков в зоне действий войск "Центра" за сутки
Группировка "Центр" нанесла ВСУ поражение у семи населённых пунктов в ДНР, противник потерял до 475 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T12:15:00+03:00
2025-05-26T12:15:00+03:00
2025-05-26T12:36:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Группировка "Центр" нанесла ВСУ поражение у семи населённых пунктов в ДНР, противник потерял до 475 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Октябрьское, Новооленовка, Артема, Петровского, Димитров, Новоторецкое и Гродовка в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили до 475 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и артиллерийское орудие", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 475 боевиков в зоне действий войск "Центра" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 475 боевиков и орудие в зоне действий "Центра" за сутки