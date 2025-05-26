https://ria.ru/20250526/spetsoperatsiya-2019084525.html

ВСУ потеряли до 475 боевиков в зоне действий войск "Центра" за сутки

ВСУ потеряли до 475 боевиков в зоне действий войск "Центра" за сутки - РИА Новости, 26.05.2025

ВСУ потеряли до 475 боевиков в зоне действий войск "Центра" за сутки

Группировка "Центр" нанесла ВСУ поражение у семи населённых пунктов в ДНР, противник потерял до 475 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T12:15:00+03:00

2025-05-26T12:15:00+03:00

2025-05-26T12:36:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Группировка "Центр" нанесла ВСУ поражение у семи населённых пунктов в ДНР, противник потерял до 475 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Октябрьское, Новооленовка, Артема, Петровского, Димитров, Новоторецкое и Гродовка в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили до 475 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и артиллерийское орудие", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины