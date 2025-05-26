Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 475 боевиков в зоне действий войск "Центра" за сутки - РИА Новости, 26.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 26.05.2025 (обновлено: 12:36 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/spetsoperatsiya-2019084525.html
ВСУ потеряли до 475 боевиков в зоне действий войск "Центра" за сутки
ВСУ потеряли до 475 боевиков в зоне действий войск "Центра" за сутки - РИА Новости, 26.05.2025
ВСУ потеряли до 475 боевиков в зоне действий войск "Центра" за сутки
Группировка "Центр" нанесла ВСУ поражение у семи населённых пунктов в ДНР, противник потерял до 475 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T12:15:00+03:00
2025-05-26T12:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990776369_0:81:3321:1949_1920x0_80_0_0_8b806af35cc28cff8e5cbb795a1e122e.jpg
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Группировка "Центр" нанесла ВСУ поражение у семи населённых пунктов в ДНР, противник потерял до 475 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Октябрьское, Новооленовка, Артема, Петровского, Димитров, Новоторецкое и Гродовка в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили до 475 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и артиллерийское орудие", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990776369_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_dd7ae7b70f903eab2d48dec134483e02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 475 боевиков в зоне действий войск "Центра" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 475 боевиков и орудие в зоне действий "Центра" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Группировка "Центр" нанесла ВСУ поражение у семи населённых пунктов в ДНР, противник потерял до 475 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Октябрьское, Новооленовка, Артема, Петровского, Димитров, Новоторецкое и Гродовка в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили до 475 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и артиллерийское орудие", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала