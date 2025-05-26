https://ria.ru/20250526/sotrudnichestvo-2019115935.html

Рязанская область и РФС подписали соглашение о сотрудничестве

Рязанская область и РФС подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 26.05.2025

Рязанская область и РФС подписали соглашение о сотрудничестве

Рязанская область и Российский футбольный союз (РФС) подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит усилить работу по усовершенствованию системы... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T14:59:00+03:00

2025-05-26T14:59:00+03:00

2025-05-26T14:59:00+03:00

рязанская область

рязанская область

россия

павел малков

российский футбольный союз (рфс)

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РЯЗАНЬ, 26 мая - РИА Новости. Рязанская область и Российский футбольный союз (РФС) подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит усилить работу по усовершенствованию системы подготовки спортсменов, сообщил губернатор Павел Малков. "Подписали соглашение о сотрудничестве с Российским футбольным союзом. Футбол — настоящий народный вид спорта, им занимаются более 43 тысяч рязанцев. Полностью перестраиваем систему, включая массовый, детско-юношеский спорт и работу профессиональных клубов", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он уточнил, что соглашение между РФС, Минспортом России, правительством Рязанской области и региональной федерацией футбола "поможет серьёзно усилить эту работу". В регионе создается система, позволяющая ребятам из детских спортивных школ переходить в молодежную команду, а затем лучшим - в профессиональный клуб. Летом в регионе стартует областной чемпионат с участием 30 команд, зимой планируется запустить чемпионат среди детей. Все футбольные поля в муниципалитетах проходят сертификацию. Постепенно регион намерен привести в порядок стадионы "Рязань-Арена" и ЦСК, предполагается строительство новых футбольных полей в районах, включая стадион в Сасове. Рядом с крытым манежем в Рязани планируется построить два открытых поля с подогревом и трибунами на 2 тысячи зрителей, прорабатывается создание еще одного крытого манежа рядом с Центральным парком культуры и отдыха, отметил Павел Малков.

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рязанская область, россия, павел малков, российский футбольный союз (рфс)