https://ria.ru/20250526/sotrudnichestvo-2019115935.html
Рязанская область и РФС подписали соглашение о сотрудничестве
Рязанская область и РФС подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 26.05.2025
Рязанская область и РФС подписали соглашение о сотрудничестве
Рязанская область и Российский футбольный союз (РФС) подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит усилить работу по усовершенствованию системы... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T14:59:00+03:00
2025-05-26T14:59:00+03:00
2025-05-26T14:59:00+03:00
рязанская область
рязанская область
россия
павел малков
российский футбольный союз (рфс)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932377447_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_f15acba81b774013e5b7da7e94c9ad47.jpg
РЯЗАНЬ, 26 мая - РИА Новости. Рязанская область и Российский футбольный союз (РФС) подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит усилить работу по усовершенствованию системы подготовки спортсменов, сообщил губернатор Павел Малков. "Подписали соглашение о сотрудничестве с Российским футбольным союзом. Футбол — настоящий народный вид спорта, им занимаются более 43 тысяч рязанцев. Полностью перестраиваем систему, включая массовый, детско-юношеский спорт и работу профессиональных клубов", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он уточнил, что соглашение между РФС, Минспортом России, правительством Рязанской области и региональной федерацией футбола "поможет серьёзно усилить эту работу". В регионе создается система, позволяющая ребятам из детских спортивных школ переходить в молодежную команду, а затем лучшим - в профессиональный клуб. Летом в регионе стартует областной чемпионат с участием 30 команд, зимой планируется запустить чемпионат среди детей. Все футбольные поля в муниципалитетах проходят сертификацию. Постепенно регион намерен привести в порядок стадионы "Рязань-Арена" и ЦСК, предполагается строительство новых футбольных полей в районах, включая стадион в Сасове. Рядом с крытым манежем в Рязани планируется построить два открытых поля с подогревом и трибунами на 2 тысячи зрителей, прорабатывается создание еще одного крытого манежа рядом с Центральным парком культуры и отдыха, отметил Павел Малков.
https://ria.ru/20250525/festival-2018953326.html
рязанская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932377447_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_cd1341c454b63076d564026041c7b4c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязанская область, россия, павел малков, российский футбольный союз (рфс)
Рязанская область, Рязанская область, Россия, Павел Малков, Российский футбольный союз (РФС)
Рязанская область и РФС подписали соглашение о сотрудничестве
Губернатор Малков: Рязанская область и РФС подписали соглашение о сотрудничестве
РЯЗАНЬ, 26 мая - РИА Новости. Рязанская область и Российский футбольный союз (РФС) подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит усилить работу по усовершенствованию системы подготовки спортсменов, сообщил губернатор Павел Малков.
"Подписали соглашение о сотрудничестве с Российским футбольным союзом. Футбол — настоящий народный вид спорта, им занимаются более 43 тысяч рязанцев. Полностью перестраиваем систему, включая массовый, детско-юношеский спорт и работу профессиональных клубов", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что соглашение между РФС, Минспортом России, правительством Рязанской области и региональной федерацией футбола "поможет серьёзно усилить эту работу". В регионе создается система, позволяющая ребятам из детских спортивных школ переходить в молодежную команду, а затем лучшим - в профессиональный клуб.
Летом в регионе стартует областной чемпионат с участием 30 команд, зимой планируется запустить чемпионат среди детей. Все футбольные поля в муниципалитетах проходят сертификацию. Постепенно регион намерен привести в порядок стадионы "Рязань-Арена" и ЦСК, предполагается строительство новых футбольных полей в районах, включая стадион в Сасове. Рядом с крытым манежем в Рязани планируется построить два открытых поля с подогревом и трибунами на 2 тысячи зрителей, прорабатывается создание еще одного крытого манежа рядом с Центральным парком культуры и отдыха, отметил Павел Малков.