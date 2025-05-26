https://ria.ru/20250526/slizni-2019030069.html

Ученый рассказал, когда в Москве могут появиться гигантские слизни

Ученый рассказал, когда в Москве могут появиться гигантские слизни - РИА Новости, 26.05.2025

Ученый рассказал, когда в Москве могут появиться гигантские слизни

Гигантские слизни могут появится в Москве уже во второй половине июня, если лето будет теплым и влажным, в противном случае москвичи встретятся с ними только в... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T02:50:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Гигантские слизни могут появится в Москве уже во второй половине июня, если лето будет теплым и влажным, в противном случае москвичи встретятся с ними только в середине июля, рассказал РИА Новости научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский. Он отметил, что когда говорят о гигантских слизнях, подразумевают слизней вида Arion vulgaris. Часто их называют еще испанскими, хотя их родина вовсе не Испания, а Франция или Германия. Они могут достигать 15 сантиметров в длину и наносить заметный вред как сельскому хозяйству, так и простым дачникам. "Если лето теплое и влажное, то, в общем, они могут уже и во второй половине июня дорасти до больших размеров. Если чуть более прохладное, то скорее в середине июля. И во второй половине лета их много, они большие, заметные, как раз атакуют самые разные растения", - рассказал Марьинский. Ученый пояснил, что взрослые особи становятся половозрелыми обычно к середине лета, тогда они начинают активно откладывать яйца. Молодые особи из них выходят примерно через месяц. Некоторые же яйца откладываются непосредственно перед зимой - из них уже никто не вылупляется до следующей весны. Молодые особи, которые успели вылупиться, закапываются в почву и зимуют. Уже весной, когда температура воздуха уверенно переваливает за плюс 10 градусов, они начинают выползать и активно питаться. "Но на этом этапе они пока еще не бросаются в глаза, они длиной всего сантиметр-полтора, ничего выдающегося, в общем. И, соответственно, начинают развиваться яйца, которые были отложены совсем перед зимой. Крупных размеров эти слизни обычно достигают к середине лета. И именно тогда они начинают бросаться в глаза, становятся заметными. Но здесь все, правда, зависит от того, насколько летом тепло и влажно", - добавил Марьинский. Он рассказал, что рассуждать о том, будет ли слизней в Москве этим летом больше обычного, сложно, поскольку в центральных регионах европейской России зима в этом году была более мягкая, чем обычно, можно ожидать, что большее количество и молоди, ушедшей на зимовку, и яиц успешно перезимовало. "Но одновременно с этим зима была достаточно малоснежная, опять же, в центральных регионах Европейской России. Периодически случались заморозки, что могло, наоборот, их довольно сильно повредить", - заключил ученый.

https://ria.ru/20250422/klesch-2012637754.html

https://ria.ru/20250523/klesch-2018566554.html

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