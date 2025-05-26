https://ria.ru/20250526/sistema-2019208194.html

Илья Филатов назначен на пост первого вице-президента АФК "Система"

Илья Филатов назначен на пост первого вице-президента АФК "Система" - РИА Новости, 26.05.2025

Илья Филатов назначен на пост первого вице-президента АФК "Система"

Первым вице-президентом – руководителем комплекса финансов и инвестиций ПАО АФК "Система" стал Илья Филатов, сообщает пресс-служба корпорации. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T20:18:00+03:00

2025-05-26T20:18:00+03:00

2025-05-26T21:39:00+03:00

илья филатов

афк "система"

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Первым вице-президентом – руководителем комплекса финансов и инвестиций ПАО АФК "Система" стал Илья Филатов, сообщает пресс-служба корпорации. Ранее он возглавлял МТС Банк и финтех-направление цифровой экосистемы МТС. В задачи Филатова на новой должности входят адаптация инвестиционного процесса к быстроменяющейся конъюнктуре, разработка и применение широкого спектра финансовых инструментов для увеличения доходности портфеля активов корпорации, а также оптимизация долговых обязательств. "За более чем десятилетнюю работу Ильи в периметре АФК "Система" произошла масштабная трансформация МТС Банка – из кэптивной кредитной организации в лидера финтех-сектора с полным спектром цифровых услуг на стыке классических банковских и инновационных экосистемных решений. В качестве руководителя МТС Банка Илья был вовлечен в работу большинства активов из портфеля корпорации. Стратегический подход и, что важно, успешный опыт Ильи в реализации сложных и амбициозных проектов усилят управленческую команду корпорации и будет способствовать ее дальнейшему успеху", - заявил основатель АФК "Система" Владимир Евтушенков. Филатов присоединился к команде МТС Банка в 2014 году, а с марта 2015 года был назначен председателем правления. Одновременно с работой в банке в августе 2019 года он вошел в состав правления ПАО "МТС" в должности вице-президента по финансовым сервисам. В декабре 2024 года Филатов в качестве первого вице-президента по финансовым сервисам возглавил финтех-направление МТС ‒ одну из ключевых и наиболее быстрорастущих бизнес-вертикалей цифровой экосистемы МТС. В апреле 2024 года под руководством Филатова МТС Банк провел IPO на Московской бирже. Частные и институциональные инвесторы подали 200 тысяч заявок, объем спроса составил порядка 168 миллиардов рублей. По результатам размещения банк привлек 11,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20250514/sitdekov-2016971764.html

https://ria.ru/20250417/vyruchka-2011912312.html

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илья филатов, афк "система"