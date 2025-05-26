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В посольстве России в Швеции рассказали о налетах дронов - РИА Новости, 26.05.2025
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13:57 26.05.2025 (обновлено: 16:26 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/shvetsiya-2019100981.html
В посольстве России в Швеции рассказали о налетах дронов
В посольстве России в Швеции рассказали о налетах дронов - РИА Новости, 26.05.2025
В посольстве России в Швеции рассказали о налетах дронов
Посольство России в Швеции с мая прошлого года подверглось 11 налетам дронов, сбрасывающих емкости с краской, сообщили РИА Новости в диппредставительстве. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T13:57:00+03:00
2025-05-26T16:26:00+03:00
в мире
россия
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Посольство России в Швеции с мая прошлого года подверглось 11 налетам дронов, сбрасывающих емкости с краской, сообщили РИА Новости в диппредставительстве. "Начиная с мая 2024 года было зафиксировано 11 нападений на территорию посольства с использованием беспилотных летательных аппаратов, в ходе которых сброшены емкости с краской, нанесен материальный ущерб. В нескольких таких инцидентах пострадали в том числе автомашины дипмиссии", — говорится в заявлении.Последний такой инцидент произошел 25 мая, когда около 3:40 дрон сбросил сосуд с краской на площадку перед главным входом в посольство. Подобные нападения продолжаются уже более года. Российское диппредставительство не раз обращалось в полицию и МИД Швеции с призывами пресечь атаки. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в понедельник Швеция получит ноту протеста.
https://ria.ru/20250526/rossiya-2019103397.html
https://ria.ru/20250503/posolstvo-2014817998.html
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в мире, россия, швеция, мария захарова
В мире, Россия, Швеция, Мария Захарова
В посольстве России в Швеции рассказали о налетах дронов

Посольство РФ в Швеции подверглось 11 налетам дронов с мая 2024 года

© Фото : Посольство России в ШвецииПосольство России в Швеции
Посольство России в Швеции - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Фото : Посольство России в Швеции
Посольство России в Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Посольство России в Швеции с мая прошлого года подверглось 11 налетам дронов, сбрасывающих емкости с краской, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.
"Начиная с мая 2024 года было зафиксировано 11 нападений на территорию посольства с использованием беспилотных летательных аппаратов, в ходе которых сброшены емкости с краской, нанесен материальный ущерб. В нескольких таких инцидентах пострадали в том числе автомашины дипмиссии", — говорится в заявлении.
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Последний такой инцидент произошел 25 мая, когда около 3:40 дрон сбросил сосуд с краской на площадку перед главным входом в посольство. Подобные нападения продолжаются уже более года. Российское диппредставительство не раз обращалось в полицию и МИД Швеции с призывами пресечь атаки.

По Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года государство должно обеспечивать безопасность и неприкосновенность иностранных дипмиссий.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в понедельник Швеция получит ноту протеста.
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