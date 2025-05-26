https://ria.ru/20250526/shvetsiya-2019100981.html

В посольстве России в Швеции рассказали о налетах дронов

В посольстве России в Швеции рассказали о налетах дронов - РИА Новости, 26.05.2025

В посольстве России в Швеции рассказали о налетах дронов

Посольство России в Швеции с мая прошлого года подверглось 11 налетам дронов, сбрасывающих емкости с краской, сообщили РИА Новости в диппредставительстве. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T13:57:00+03:00

2025-05-26T13:57:00+03:00

2025-05-26T16:26:00+03:00

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Посольство России в Швеции с мая прошлого года подверглось 11 налетам дронов, сбрасывающих емкости с краской, сообщили РИА Новости в диппредставительстве. "Начиная с мая 2024 года было зафиксировано 11 нападений на территорию посольства с использованием беспилотных летательных аппаратов, в ходе которых сброшены емкости с краской, нанесен материальный ущерб. В нескольких таких инцидентах пострадали в том числе автомашины дипмиссии", — говорится в заявлении.Последний такой инцидент произошел 25 мая, когда около 3:40 дрон сбросил сосуд с краской на площадку перед главным входом в посольство. Подобные нападения продолжаются уже более года. Российское диппредставительство не раз обращалось в полицию и МИД Швеции с призывами пресечь атаки. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в понедельник Швеция получит ноту протеста.

https://ria.ru/20250526/rossiya-2019103397.html

https://ria.ru/20250503/posolstvo-2014817998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, швеция, мария захарова