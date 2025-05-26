Участник боев за Мариуполь рассказал, как начинался штурм "Азовстали"
Боец "Добрый" рассказал, как начинался штурм "Азовстали"
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Вид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Участник боев за Мариуполь с позывным "Добрый" рассказал РИА Новости, как в 2022 году начинался штурм завода "Азовсталь", где засели бойцы запрещённого в России националистического батальона "Азов"*.
"Добрый" сейчас служит в первом специальном полку МВД по Донецкой Народной Республике, в марте 2022 года был одним из тех, кто участвовал в боях за Мариуполь, за что имеет боевые награды.
"Мы находимся в данный момент на входе в промзону "Азовстали". Здесь наша группа начала движение по зачистке данного пункта. Там у нас на отвалах стоял БРДМ (бронированная разведывательно-дозорная машина - ред.), но вражеская артиллерия, к сожалению, попала... Погиб наш товарищ Шилин, и "Афоня" с "Валиком" получили ожоги. Но, к счастью, выжили. Дело в том, что оставшиеся части противника начали отступать непосредственно в "Азовсталь", и чтобы добить противника, нам надо было зайти туда и, так сказать, завершить свою работу", - вспоминает боец.
По словам, "Доброго" с этой стороны враг не ждал нападения, и при поддержке бронетехники нашим войскам удалось сломить сопротивление противника.
Металлургический комбинат "Азовсталь" стал весной 2022 года ареной интенсивных боевых действий. Боевики запрещённого в РФ нацполка "Азов"*, скрывавшиеся на территории комбината, 20 мая капитулировали перед российскими военными. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова"* и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
* Запрещенная в России террористическая организация