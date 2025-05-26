Рейтинг@Mail.ru
Участник боев за Мариуполь рассказал, как начинался штурм "Азовстали" - РИА Новости, 26.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:40 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/shturm-2019031404.html
Участник боев за Мариуполь рассказал, как начинался штурм "Азовстали"
Участник боев за Мариуполь рассказал, как начинался штурм "Азовстали" - РИА Новости, 26.05.2025
Участник боев за Мариуполь рассказал, как начинался штурм "Азовстали"
Участник боев за Мариуполь с позывным "Добрый" рассказал РИА Новости, как в 2022 году начинался штурм завода "Азовсталь", где засели бойцы запрещённого в России РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T03:40:00+03:00
2025-05-26T03:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
мариуполь
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895940960_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78512a5acb6901ea06933a03bc3621c1.jpg
МАРИУПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Участник боев за Мариуполь с позывным "Добрый" рассказал РИА Новости, как в 2022 году начинался штурм завода "Азовсталь", где засели бойцы запрещённого в России националистического батальона "Азов"*. "Добрый" сейчас служит в первом специальном полку МВД по Донецкой Народной Республике, в марте 2022 года был одним из тех, кто участвовал в боях за Мариуполь, за что имеет боевые награды. "Мы находимся в данный момент на входе в промзону "Азовстали". Здесь наша группа начала движение по зачистке данного пункта. Там у нас на отвалах стоял БРДМ (бронированная разведывательно-дозорная машина - ред.), но вражеская артиллерия, к сожалению, попала... Погиб наш товарищ Шилин, и "Афоня" с "Валиком" получили ожоги. Но, к счастью, выжили. Дело в том, что оставшиеся части противника начали отступать непосредственно в "Азовсталь", и чтобы добить противника, нам надо было зайти туда и, так сказать, завершить свою работу", - вспоминает боец. По словам, "Доброго" с этой стороны враг не ждал нападения, и при поддержке бронетехники нашим войскам удалось сломить сопротивление противника. Металлургический комбинат "Азовсталь" стал весной 2022 года ареной интенсивных боевых действий. Боевики запрещённого в РФ нацполка "Азов"*, скрывавшиеся на территории комбината, 20 мая капитулировали перед российскими военными. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова"* и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250524/vsu-2018803663.html
https://ria.ru/20250525/mariupol-2018928316.html
россия
мариуполь
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895940960_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_80aa2f0fe98e6cfffb82af720b5d060e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мариуполь, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика
Участник боев за Мариуполь рассказал, как начинался штурм "Азовстали"

Боец "Добрый" рассказал, как начинался штурм "Азовстали"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАРИУПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Участник боев за Мариуполь с позывным "Добрый" рассказал РИА Новости, как в 2022 году начинался штурм завода "Азовсталь", где засели бойцы запрещённого в России националистического батальона "Азов"*.
"Добрый" сейчас служит в первом специальном полку МВД по Донецкой Народной Республике, в марте 2022 года был одним из тех, кто участвовал в боях за Мариуполь, за что имеет боевые награды.
Вид Мариуполя - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Участник боев за Мариуполь рассказал, как ВСУ массово сдавались в плен
24 мая, 05:36
"Мы находимся в данный момент на входе в промзону "Азовстали". Здесь наша группа начала движение по зачистке данного пункта. Там у нас на отвалах стоял БРДМ (бронированная разведывательно-дозорная машина - ред.), но вражеская артиллерия, к сожалению, попала... Погиб наш товарищ Шилин, и "Афоня" с "Валиком" получили ожоги. Но, к счастью, выжили. Дело в том, что оставшиеся части противника начали отступать непосредственно в "Азовсталь", и чтобы добить противника, нам надо было зайти туда и, так сказать, завершить свою работу", - вспоминает боец.
По словам, "Доброго" с этой стороны враг не ждал нападения, и при поддержке бронетехники нашим войскам удалось сломить сопротивление противника.
Металлургический комбинат "Азовсталь" стал весной 2022 года ареной интенсивных боевых действий. Боевики запрещённого в РФ нацполка "Азов"*, скрывавшиеся на территории комбината, 20 мая капитулировали перед российскими военными. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова"* и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
* Запрещенная в России террористическая организация
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Отец погибшего скульптора из Мариуполя разыскивает место захоронения сына
25 мая, 03:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМариупольДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала