https://ria.ru/20250526/shturm-2019031404.html

Участник боев за Мариуполь рассказал, как начинался штурм "Азовстали"

Участник боев за Мариуполь рассказал, как начинался штурм "Азовстали" - РИА Новости, 26.05.2025

Участник боев за Мариуполь рассказал, как начинался штурм "Азовстали"

Участник боев за Мариуполь с позывным "Добрый" рассказал РИА Новости, как в 2022 году начинался штурм завода "Азовсталь", где засели бойцы запрещённого в России РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T03:40:00+03:00

2025-05-26T03:40:00+03:00

2025-05-26T03:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

мариуполь

донецкая народная республика

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МАРИУПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Участник боев за Мариуполь с позывным "Добрый" рассказал РИА Новости, как в 2022 году начинался штурм завода "Азовсталь", где засели бойцы запрещённого в России националистического батальона "Азов"*. "Добрый" сейчас служит в первом специальном полку МВД по Донецкой Народной Республике, в марте 2022 года был одним из тех, кто участвовал в боях за Мариуполь, за что имеет боевые награды. "Мы находимся в данный момент на входе в промзону "Азовстали". Здесь наша группа начала движение по зачистке данного пункта. Там у нас на отвалах стоял БРДМ (бронированная разведывательно-дозорная машина - ред.), но вражеская артиллерия, к сожалению, попала... Погиб наш товарищ Шилин, и "Афоня" с "Валиком" получили ожоги. Но, к счастью, выжили. Дело в том, что оставшиеся части противника начали отступать непосредственно в "Азовсталь", и чтобы добить противника, нам надо было зайти туда и, так сказать, завершить свою работу", - вспоминает боец. По словам, "Доброго" с этой стороны враг не ждал нападения, и при поддержке бронетехники нашим войскам удалось сломить сопротивление противника. Металлургический комбинат "Азовсталь" стал весной 2022 года ареной интенсивных боевых действий. Боевики запрещённого в РФ нацполка "Азов"*, скрывавшиеся на территории комбината, 20 мая капитулировали перед российскими военными. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова"* и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250524/vsu-2018803663.html

https://ria.ru/20250525/mariupol-2018928316.html

россия

мариуполь

донецкая народная республика

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россия, мариуполь, донецкая народная республика