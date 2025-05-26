https://ria.ru/20250526/shkola-2019105318.html

Обществознание будут изучать с девятого класса

Обществознание будут изучать с девятого класса - РИА Новости, 26.05.2025

Обществознание будут изучать с девятого класса

Обществознание, начиная с 1 сентября 2026 года, будет изучаться с 9-го класса, оставшееся время будет отведено на изучение истории, сообщил глава Минпросвещения РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T14:17:00+03:00

2025-05-26T14:17:00+03:00

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общество

россия

сергей кравцов

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Обществознание, начиная с 1 сентября 2026 года, будет изучаться с 9-го класса, оставшееся время будет отведено на изучение истории, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Как мы говорили и как обсуждали, со следующего года обществознание будет изучаться с 9-го класса, а оставшееся время будет отведено на изучение истории нашей страны", - сказал министр журналистам на брифинге в правительстве РФ. Кравцов добавил, что завершена работа над государственными едиными учебниками по истории для 5-9-х классов, а также для учебников обществознания с 9-го по 11-й класс. -0-

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общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование