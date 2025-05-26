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Обществознание будут изучать с девятого класса
Обществознание будут изучать с девятого класса - РИА Новости, 26.05.2025
Обществознание будут изучать с девятого класса
Обществознание, начиная с 1 сентября 2026 года, будет изучаться с 9-го класса, оставшееся время будет отведено на изучение истории, сообщил глава Минпросвещения РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T14:17:00+03:00
2025-05-26T14:17:00+03:00
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общество
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Обществознание, начиная с 1 сентября 2026 года, будет изучаться с 9-го класса, оставшееся время будет отведено на изучение истории, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Как мы говорили и как обсуждали, со следующего года обществознание будет изучаться с 9-го класса, а оставшееся время будет отведено на изучение истории нашей страны", - сказал министр журналистам на брифинге в правительстве РФ. Кравцов добавил, что завершена работа над государственными едиными учебниками по истории для 5-9-х классов, а также для учебников обществознания с 9-го по 11-й класс. -0-
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общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
Обществознание будут изучать с девятого класса
Кравцов: с 1 сентября обществознание будут изучать с 9-го класса