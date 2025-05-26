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Глава СК поручил провести проверку после скандала в чувашской школе - РИА Новости, 26.05.2025
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13:30 26.05.2025 (обновлено: 13:37 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/shkola-2019095866.html
Глава СК поручил провести проверку после скандала в чувашской школе
Глава СК поручил провести проверку после скандала в чувашской школе - РИА Новости, 26.05.2025
Глава СК поручил провести проверку после скандала в чувашской школе
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по ситуации в чувашской школе, где ученица на последнем звонке пожаловалась на унижения со РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T13:30:00+03:00
2025-05-26T13:37:00+03:00
происшествия
россия
чувашская республика (чувашия)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по ситуации в чувашской школе, где ученица на последнем звонке пожаловалась на унижения со стороны директора, сообщается в Telegram-канале СКР. В субботу в местных СМИ было опубликовано видео с торжественного мероприятия Ян-Норвашской средней школы, где девятиклассница обвинила директора в буллинге. По словам девочки, директор якобы называет ее умственно отсталой и настраивает против нее других учеников, на детей в школе кричат и проявляют агрессию. Школьницу попытались прервать, но собравшиеся на линейке поддержали ее, а после выступления зааплодировали. Прокуратура Чувашии и минобр региона проводят проверки. "В средствах массовой информации и социальных медиа широкое распространение получила информация о возможных противоправных действиях директора образовательного учреждения в отношении учащихся. По данному факту следственными органами СК России по Чувашской республике организована процессуальная проверка. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Чувашии доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
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россия
чувашская республика (чувашия)
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происшествия, россия, чувашская республика (чувашия), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Чувашская Республика (Чувашия), Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава СК поручил провести проверку после скандала в чувашской школе

СК начал проверку после обвинений ученицей директора чувашской школы в буллинге

Кадр видео с последнего звонка Ян-Норвашской средней школы
Кадр видео с последнего звонка Ян-Норвашской средней школы - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Кадр видео с последнего звонка Ян-Норвашской средней школы
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по ситуации в чувашской школе, где ученица на последнем звонке пожаловалась на унижения со стороны директора, сообщается в Telegram-канале СКР.
В субботу в местных СМИ было опубликовано видео с торжественного мероприятия Ян-Норвашской средней школы, где девятиклассница обвинила директора в буллинге. По словам девочки, директор якобы называет ее умственно отсталой и настраивает против нее других учеников, на детей в школе кричат и проявляют агрессию. Школьницу попытались прервать, но собравшиеся на линейке поддержали ее, а после выступления зааплодировали. Прокуратура Чувашии и минобр региона проводят проверки.
"В средствах массовой информации и социальных медиа широкое распространение получила информация о возможных противоправных действиях директора образовательного учреждения в отношении учащихся. По данному факту следственными органами СК России по Чувашской республике организована процессуальная проверка. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Чувашии доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияЧувашская Республика (Чувашия)Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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