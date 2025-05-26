https://ria.ru/20250526/shkola-2019095866.html

Глава СК поручил провести проверку после скандала в чувашской школе

Глава СК поручил провести проверку после скандала в чувашской школе - РИА Новости, 26.05.2025

Глава СК поручил провести проверку после скандала в чувашской школе

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по ситуации в чувашской школе, где ученица на последнем звонке пожаловалась на унижения со РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T13:30:00+03:00

2025-05-26T13:30:00+03:00

2025-05-26T13:37:00+03:00

происшествия

россия

чувашская республика (чувашия)

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по ситуации в чувашской школе, где ученица на последнем звонке пожаловалась на унижения со стороны директора, сообщается в Telegram-канале СКР. В субботу в местных СМИ было опубликовано видео с торжественного мероприятия Ян-Норвашской средней школы, где девятиклассница обвинила директора в буллинге. По словам девочки, директор якобы называет ее умственно отсталой и настраивает против нее других учеников, на детей в школе кричат и проявляют агрессию. Школьницу попытались прервать, но собравшиеся на линейке поддержали ее, а после выступления зааплодировали. Прокуратура Чувашии и минобр региона проводят проверки. "В средствах массовой информации и социальных медиа широкое распространение получила информация о возможных противоправных действиях директора образовательного учреждения в отношении учащихся. По данному факту следственными органами СК России по Чувашской республике организована процессуальная проверка. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Чувашии доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250318/kompensatsija-2005631184.html

россия

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, чувашская республика (чувашия), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)