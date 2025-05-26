https://ria.ru/20250526/sertifikat-2019092121.html

Более 2,2 тысячи жителей Подмосковья воспользовались жилищным сертификатом

Более 2,2 тысячи жителей Подмосковья воспользовались жилищным сертификатом - РИА Новости, 26.05.2025

Более 2,2 тысячи жителей Подмосковья воспользовались жилищным сертификатом

В прошлом году жилищным сертификатом воспользовались более 2,2 тысячи жителей Подмосковья, было расселено 42 тысячи аварийного жилья, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T13:11:00+03:00

2025-05-26T13:11:00+03:00

2025-05-26T13:11:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В прошлом году жилищным сертификатом воспользовались более 2,2 тысячи жителей Подмосковья, было расселено 42 тысячи аварийного жилья, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Расселение аварийного фонда губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов. В Подмосковье – 53,5 тысячи многоквартирных домов, где проживают более 7,4 миллиона человек. При этом площадь ветхого и аварийного жилья составляет 10% от всего жилого фонда. Это более 16 тысяч домов, свыше 930 тысяч человек. "У нас большое количество людей, к сожалению, до сих пор живет в аварийном жилье. В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" реализуется программа переселения из таких домов, наша задача – максимально ускорить этот процесс. Не так давно мы были пионерами по внедрению жилищного сертификата, эта практика хорошо себя зарекомендовала. Сертификат позволяет семье, живущей в аварийном доме, где часто, условия, мягко скажем, не соответствуют современным, не ждать четыре или пяти лет (потому что именно столько готовится площадка, строится дом), а значительно раньше переехать в новое жилье. Мы предоставляем возможность переезда уже в готовые квартиры", - сказал Воробьев. Он добавил, что в регионе существует еще ряд домов, которые хоть и не признаны аварийными, но условия проживания там неудовлетворительные. "Поэтому очень важно и главам, и профильному министру еще раз проанализировать ситуацию и посмотреть, где такое жилье есть", - подчеркнул губернатор. В государственную программу переселения сейчас включены дома, признанные аварийным до 1 апреля 2025 года – в Подмосковье это почти 18 тысяч помещений, в которых проживают около 43 тысяч человек. Расселение осуществляется как за средства области (строительство домов), так и за внебюдженые источники (программа комплексного развития территорий, договоры о развитии застроенной территории, инвестиционные программы). Губернатор отметил, что в этой работе важны умные решения, трансформации. Одним из таких является жилищный сертификат. В прошлом году им воспользовались более 2,2 тысячи человек, было расселено 42 тысячи "квадратов" аварийного жилья. "Выдача сертификата – это всего шесть шагов. Переселенец подает заявление в администрацию своего округа (это один день). Она заказывает выписку из ЕГРП, чтобы проверить наличие другого жилья на момент признания дома аварийным, а также проверяет дату сделки (на это уходит пять дней). Далее администрация проводит оценку квартиры, чтобы понять какая будет выкупная стоимость этой квартиры, после чего определяется стоимость сертификата и озвучивается переселенцу (семь дней). На эту сумму он сам подбирает себе квартиру в новостройке, приходит в администрацию, и мы оплачиваем жилье (пять дней). Последний этап – оформление прав на новую квартиру и подписание с нами договора мены, чтобы государству перешло его аварийное жилье (7 дней)", - рассказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский. Он добавил, что в течение всего месяца жители аварийных домов могут переехать в современное и комфортное жилье, не дожидаясь строительства дома. Стоимость одного квадратного метра расселяемой площади – 174 839 рублей. Компенсация – не менее чем за 28 квадратных метров, то есть – почти 4,9 миллиона рублей. Это минимум, который человек получит, даже если его жилое помещение меньшей площади.

https://ria.ru/20250526/futbol-2019076980.html

https://ria.ru/20250524/vorobev-2018843659.html

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московская область (подмосковье), андрей воробьев