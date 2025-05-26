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Более тысячи мурманчан вышли на городской субботник
Более тысячи мурманчан вышли на городской субботник - РИА Новости, 26.05.2025
Более тысячи мурманчан вышли на городской субботник
Жители Мурманска приняли активное участие в очистке и благоустройстве города, на субботник вышли более тысячи человек и привели в порядок почти 30 территорий,... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T12:05:00+03:00
2025-05-26T12:05:00+03:00
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МУРМАНСК, 26 мая – РИА Новости. Жители Мурманска приняли активное участие в очистке и благоустройстве города, на субботник вышли более тысячи человек и привели в порядок почти 30 территорий, сообщил глава города Юрий Сердечкин. "Мы провели субботник, мурманчане как всегда проявили активность: более 1000 человек приняли участие в общегородской уборке, 27 территорий удалось привести в надлежащее состояние, мы обеспечили всех желающих инвентарем, также задействовали 18 единиц техники", - написал Сердечкин в своем Telegram-канале. Глава города отметил, что ежедневно на уборку города выходит порядка 100 единиц техники, в том числе пять пылесосов, два уборочных прицепа "Бродвей". Вся техника, которая работает на улично-дорожной сети, заведена в СМУТ, что позволяет контролировать исполнение заданий. Со 2 июня к работам по содержанию благоустройства города дополнительно будет привлечена молодежь в рамках проекта "Работа рядом", который был инициирован губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. "Уже не первый год мы привлекаем наших ребят, даем возможность заработать свои первые деньги и принести пользу городу-герою. Порядка 100 человек в рамках проекта будут задействованы в уборке улично-дорожной сети", - отметил Сердечкин.
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мурманск, мурманская область, андрей чибис
Мурманская область, Мурманск, Мурманская область, Андрей Чибис
Более тысячи мурманчан вышли на городской субботник
Сердечкин: более тысячи мурманчан вышли на городской субботник
МУРМАНСК, 26 мая – РИА Новости. Жители Мурманска приняли активное участие в очистке и благоустройстве города, на субботник вышли более тысячи человек и привели в порядок почти 30 территорий, сообщил глава города Юрий Сердечкин.
"Мы провели субботник, мурманчане как всегда проявили активность: более 1000 человек приняли участие в общегородской уборке, 27 территорий удалось привести в надлежащее состояние, мы обеспечили всех желающих инвентарем, также задействовали 18 единиц техники", - написал Сердечкин в своем Telegram-канале.
Глава города отметил, что ежедневно на уборку города выходит порядка 100 единиц техники, в том числе пять пылесосов, два уборочных прицепа "Бродвей". Вся техника, которая работает на улично-дорожной сети, заведена в СМУТ, что позволяет контролировать исполнение заданий.
Со 2 июня к работам по содержанию благоустройства города дополнительно будет привлечена молодежь в рамках проекта "Работа рядом", который был инициирован губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. "Уже не первый год мы привлекаем наших ребят, даем возможность заработать свои первые деньги и принести пользу городу-герою. Порядка 100 человек в рамках проекта будут задействованы в уборке улично-дорожной сети", - отметил Сердечкин.