https://ria.ru/20250526/semi-2019194443.html

Благосостояние многодетных в Кировской области выше, чем в среднем по РФ

Благосостояние многодетных в Кировской области выше, чем в среднем по РФ - РИА Новости, 26.05.2025

Благосостояние многодетных в Кировской области выше, чем в среднем по РФ

Уровень благосостояния многодетных семей в Кировской области выше, чем в среднем по России, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T19:26:00+03:00

2025-05-26T19:26:00+03:00

2025-05-26T19:26:00+03:00

кировская область

кировская область

россия

многодетные семьи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733194820_302:542:2980:2048_1920x0_80_0_0_92dbdb810e48ddf7c7501cf15c2d23d7.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Уровень благосостояния многодетных семей в Кировской области выше, чем в среднем по России, сообщает пресс-служба правительства региона. "По данным Минтруда РФ за 2024 год, Кировская область вошла в число субъектов, в которых уровень бедности среди многодетных семей ниже, чем в среднем по России. Если в среднем в стране он составил 20%, то в Кировской области это всего 18,4%", - говорится в сообщении. На сегодняшний день в Кировской области действует 37 мер поддержки для семей с детьми, 15 из них - для многодетных родителей. За счет средств областного бюджета предоставляются компенсации и денежные выплаты, субсидии на различные цели. Также многодетным семьям предоставляются в собственность земельные участки и древесина на строительство индивидуальных жилых домов. Взамен земельного участка можно воспользоваться единовременной денежной выплатой. "Социальный контракт также является эффективной и очень востребованной мерой поддержки. С начала текущего года уже заключено 1366 социальных контрактов, из них с многодетными семьями - 157. В 2025 году на данную меру поддержки предусмотрена беспрецедентная сумма — 1,5 миллиарда рублей, что в два раза превышает объем средств прошлого года и позволит заключить свыше 5 тысяч социальных контрактов", - цитирует пресс-служба слова первого заместителя председателя правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова. Помимо региональных мер поддержки, действуют федеральные - материнский семейный капитал, ежемесячные и единовременные пособия по различным жизненным ситуациям, связанным с рождением и воспитанием ребенка. По линии Соцфонда предоставляется единое пособие, которое выплачивается в случае, если на каждого члена семьи приходится менее прожиточного минимума, который в Кировской области составляет 15 782 рубля. Кроме заработной платы и стипендий, в подсчет дохода идут субсидии на ЖКХ, ежемесячные компенсации и пособия. В прошлом году в полтора раза вырос размер денежной выплаты, предусмотренный на питание, проезд, школьную и спортивную форму на детей, обучающихся в общеобразовательных организациях. Введена ежемесячная социальная выплата на питание детей из многодетных семей, обучающихся в высших и средних профессиональных образовательных организациях. Также, помимо уже существующей компенсации на оплату коммунальных услуг в размере 50%, появилась компенсация содержания жилого помещения в размере 50%. "В 2024 году изменился подход к установлению статуса многодетной семьи. Теперь родители считаются многодетными, если старший из троих детей в возрасте от 18 лет до 23 лет обучается очно. Таким образом, количество многодетных семей в Кировской области увеличилось в полтора раза – с 14,5 до 22 тысяч", - подчеркивается в сообщении. Отмечается, что важным нововведением 2025 года стала отмена критерия нуждаемости для многодетных семей. "Теперь все жители региона, у которых трое и более детей, имеют право на все меры поддержки, предназначенные многодетным родителям", - сообщает пресс-служба правительства Кировской области.

https://ria.ru/20250515/forum-2017104442.html

https://ria.ru/20250424/tor-2013192883.html

кировская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кировская область, россия, многодетные семьи