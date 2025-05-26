https://ria.ru/20250526/sanktsii-2019115703.html
Депутат ЕП: санкции против России привели к рецессии в европейских странах
Депутат ЕП: санкции против России привели к рецессии в европейских странах - РИА Новости, 26.05.2025
Депутат ЕП: санкции против России привели к рецессии в европейских странах
Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер заявил, что европейские санкции против России не достигли своей цели, а в некоторых странах Западной... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T14:58:00+03:00
2025-05-26T14:58:00+03:00
2025-05-26T14:59:00+03:00
россия
западная европа
люксембург (округ)
леонид слуцкий (политик)
европарламент
госдума рф
в мире
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750038367_0:0:2198:1237_1920x0_80_0_0_410cc76f9f510df574eecca5fca8cf0c.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер заявил, что европейские санкции против России не достигли своей цели, а в некоторых странах Западной Европы наблюдается рецессия. "Ничего не было достигнуто. Экономические санкции и другие санкции никогда не достигали своей цели. Но вместо того, чтобы менять политику, они продолжаются и делают все больше и больше", - сказал Картхайзер журналистам. Он указал на то, что санкции вредят экономике Евросоюза. "В некоторых странах Западной Европы есть проявления рецессии. Нам нужна более дешевая энергия в большом количестве, которую мы раньше могли покупать в России. А сейчас мы находимся в рецессии, и у нас нет альтернативы", - подчеркнул евродепутат. Картхайзер в понедельник провел в Москве встречу с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким. Слуцкий по её итогам заявил, что визит евродепутата в РФ может стать первым шагом к возобновлению диалога России с европейскими институтами.
https://ria.ru/20250520/es-2018131335.html
https://ria.ru/20250526/frantsija-2019089421.html
россия
западная европа
люксембург (округ)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750038367_0:0:2143:1608_1920x0_80_0_0_9e20d35bb5183447e9c6b3f0e7e1c16b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, западная европа, люксембург (округ), леонид слуцкий (политик), европарламент, госдума рф, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Западная Европа, Люксембург (округ), Леонид Слуцкий (политик), Европарламент, Госдума РФ, В мире, Санкции в отношении России
Депутат ЕП: санкции против России привели к рецессии в европейских странах
Картхайзер: санкции ЕС против РФ не достигли своей цели