Рейтинг@Mail.ru
Депутат ЕП: санкции против России привели к рецессии в европейских странах - РИА Новости, 26.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 26.05.2025 (обновлено: 14:59 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/sanktsii-2019115703.html
Депутат ЕП: санкции против России привели к рецессии в европейских странах
Депутат ЕП: санкции против России привели к рецессии в европейских странах - РИА Новости, 26.05.2025
Депутат ЕП: санкции против России привели к рецессии в европейских странах
Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер заявил, что европейские санкции против России не достигли своей цели, а в некоторых странах Западной... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T14:58:00+03:00
2025-05-26T14:59:00+03:00
россия
западная европа
люксембург (округ)
леонид слуцкий (политик)
европарламент
госдума рф
в мире
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750038367_0:0:2198:1237_1920x0_80_0_0_410cc76f9f510df574eecca5fca8cf0c.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер заявил, что европейские санкции против России не достигли своей цели, а в некоторых странах Западной Европы наблюдается рецессия. "Ничего не было достигнуто. Экономические санкции и другие санкции никогда не достигали своей цели. Но вместо того, чтобы менять политику, они продолжаются и делают все больше и больше", - сказал Картхайзер журналистам. Он указал на то, что санкции вредят экономике Евросоюза. "В некоторых странах Западной Европы есть проявления рецессии. Нам нужна более дешевая энергия в большом количестве, которую мы раньше могли покупать в России. А сейчас мы находимся в рецессии, и у нас нет альтернативы", - подчеркнул евродепутат. Картхайзер в понедельник провел в Москве встречу с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким. Слуцкий по её итогам заявил, что визит евродепутата в РФ может стать первым шагом к возобновлению диалога России с европейскими институтами.
https://ria.ru/20250520/es-2018131335.html
https://ria.ru/20250526/frantsija-2019089421.html
россия
западная европа
люксембург (округ)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750038367_0:0:2143:1608_1920x0_80_0_0_9e20d35bb5183447e9c6b3f0e7e1c16b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, западная европа, люксембург (округ), леонид слуцкий (политик), европарламент, госдума рф, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Западная Европа, Люксембург (округ), Леонид Слуцкий (политик), Европарламент, Госдума РФ, В мире, Санкции в отношении России
Депутат ЕП: санкции против России привели к рецессии в европейских странах

Картхайзер: санкции ЕС против РФ не достигли своей цели

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание Европейского парламента в Страсбурге
Здание Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Здание Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер заявил, что европейские санкции против России не достигли своей цели, а в некоторых странах Западной Европы наблюдается рецессия.
"Ничего не было достигнуто. Экономические санкции и другие санкции никогда не достигали своей цели. Но вместо того, чтобы менять политику, они продолжаются и делают все больше и больше", - сказал Картхайзер журналистам.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Каллас оценила влияние санкций против России на экономику ЕС
20 мая, 20:48
Он указал на то, что санкции вредят экономике Евросоюза.
"В некоторых странах Западной Европы есть проявления рецессии. Нам нужна более дешевая энергия в большом количестве, которую мы раньше могли покупать в России. А сейчас мы находимся в рецессии, и у нас нет альтернативы", - подчеркнул евродепутат.
Картхайзер в понедельник провел в Москве встречу с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким. Слуцкий по её итогам заявил, что визит евродепутата в РФ может стать первым шагом к возобновлению диалога России с европейскими институтами.
Гранулированные калийные удобрения на складе готовой продукции на Сильвинитовой обогатительной фабрике в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Во Франции рассказали о последствиях пошлин ЕС на удобрения из России
Вчера, 12:57
 
РоссияЗападная ЕвропаЛюксембург (округ)Леонид Слуцкий (политик)ЕвропарламентГосдума РФВ миреСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала