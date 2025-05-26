https://ria.ru/20250526/sanktsii-2019115703.html

Депутат ЕП: санкции против России привели к рецессии в европейских странах

Депутат ЕП: санкции против России привели к рецессии в европейских странах - РИА Новости, 26.05.2025

Депутат ЕП: санкции против России привели к рецессии в европейских странах

Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер заявил, что европейские санкции против России не достигли своей цели, а в некоторых странах Западной... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T14:58:00+03:00

2025-05-26T14:58:00+03:00

2025-05-26T14:59:00+03:00

россия

западная европа

люксембург (округ)

леонид слуцкий (политик)

европарламент

госдума рф

в мире

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750038367_0:0:2198:1237_1920x0_80_0_0_410cc76f9f510df574eecca5fca8cf0c.jpg

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер заявил, что европейские санкции против России не достигли своей цели, а в некоторых странах Западной Европы наблюдается рецессия. "Ничего не было достигнуто. Экономические санкции и другие санкции никогда не достигали своей цели. Но вместо того, чтобы менять политику, они продолжаются и делают все больше и больше", - сказал Картхайзер журналистам. Он указал на то, что санкции вредят экономике Евросоюза. "В некоторых странах Западной Европы есть проявления рецессии. Нам нужна более дешевая энергия в большом количестве, которую мы раньше могли покупать в России. А сейчас мы находимся в рецессии, и у нас нет альтернативы", - подчеркнул евродепутат. Картхайзер в понедельник провел в Москве встречу с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким. Слуцкий по её итогам заявил, что визит евродепутата в РФ может стать первым шагом к возобновлению диалога России с европейскими институтами.

https://ria.ru/20250520/es-2018131335.html

https://ria.ru/20250526/frantsija-2019089421.html

россия

западная европа

люксембург (округ)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, западная европа, люксембург (округ), леонид слуцкий (политик), европарламент, госдума рф, в мире, санкции в отношении россии