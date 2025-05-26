https://ria.ru/20250526/sanktsii-2019042063.html

Эксперт раскрыл, в каком случае США отменят санкции против России

Эксперт раскрыл, в каком случае США отменят санкции против России - РИА Новости, 26.05.2025

Эксперт раскрыл, в каком случае США отменят санкции против России

Санкции против России могут быть отменены в случае достижения соглашения по урегулированию конфликта на Украине, считает близкий к правительственным кругам... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T07:58:00+03:00

2025-05-26T07:58:00+03:00

2025-05-26T08:37:00+03:00

россия

турция

сша

дональд трамп

владимир путин

f-35

с-400 «триумф»

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АНКАРА, 26 мая - РИА Новости. Санкции против России могут быть отменены в случае достижения соглашения по урегулированию конфликта на Украине, считает близкий к правительственным кругам колумнист турецкой проправительственной газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви. Колумнист в контексте санкций CAATSA (введенные по закону "О противодействии противникам Америки посредством санкций"), введенных ранее президентом США Дональдом Трампом против Турции, заявил, что ныне "конъюнктура изменилась". "Если российско-украинское соглашение будет достигнуто, санкции против России будут отменены. Кроме того, с приходом Трампа отношения Турции и США вышли на позитивный уровень", - пишет колумнист. В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250526/peregovory-2019041223.html

https://ria.ru/20250526/tramp-2019029168.html

россия

турция

сша

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россия, турция, сша, дональд трамп, владимир путин, f-35, с-400 «триумф»