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Эксперт раскрыл, в каком случае США отменят санкции против России - РИА Новости, 26.05.2025
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07:58 26.05.2025 (обновлено: 08:37 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/sanktsii-2019042063.html
Эксперт раскрыл, в каком случае США отменят санкции против России
Эксперт раскрыл, в каком случае США отменят санкции против России - РИА Новости, 26.05.2025
Эксперт раскрыл, в каком случае США отменят санкции против России
Санкции против России могут быть отменены в случае достижения соглашения по урегулированию конфликта на Украине, считает близкий к правительственным кругам... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T07:58:00+03:00
2025-05-26T08:37:00+03:00
россия
турция
сша
дональд трамп
владимир путин
f-35
с-400 «триумф»
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АНКАРА, 26 мая - РИА Новости. Санкции против России могут быть отменены в случае достижения соглашения по урегулированию конфликта на Украине, считает близкий к правительственным кругам колумнист турецкой проправительственной газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви. Колумнист в контексте санкций CAATSA (введенные по закону "О противодействии противникам Америки посредством санкций"), введенных ранее президентом США Дональдом Трампом против Турции, заявил, что ныне "конъюнктура изменилась". "Если российско-украинское соглашение будет достигнуто, санкции против России будут отменены. Кроме того, с приходом Трампа отношения Турции и США вышли на позитивный уровень", - пишет колумнист. В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250526/peregovory-2019041223.html
https://ria.ru/20250526/tramp-2019029168.html
россия
турция
сша
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россия, турция, сша, дональд трамп, владимир путин, f-35, с-400 «триумф»
Россия, Турция, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, F-35, С-400 «Триумф»
Эксперт раскрыл, в каком случае США отменят санкции против России

Сельви: санкции против России могут отменить при урегулировании на Украине

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 26 мая - РИА Новости. Санкции против России могут быть отменены в случае достижения соглашения по урегулированию конфликта на Украине, считает близкий к правительственным кругам колумнист турецкой проправительственной газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви.
Колумнист в контексте санкций CAATSA (введенные по закону "О противодействии противникам Америки посредством санкций"), введенных ранее президентом США Дональдом Трампом против Турции, заявил, что ныне "конъюнктура изменилась".
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Санкции против России могут стать предметом переговоров, сообщил источник
Вчера, 07:33
"Если российско-украинское соглашение будет достигнуто, санкции против России будут отменены. Кроме того, с приходом Трампа отношения Турции и США вышли на позитивный уровень", - пишет колумнист.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Трамп допустил введение новых санкций против России
Вчера, 02:14
 
РоссияТурцияСШАДональд ТрампВладимир ПутинF-35С-400 «Триумф»
 
 
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