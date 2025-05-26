Эксперт раскрыл, в каком случае США отменят санкции против России
Сельви: санкции против России могут отменить при урегулировании на Украине
© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 26 мая - РИА Новости. Санкции против России могут быть отменены в случае достижения соглашения по урегулированию конфликта на Украине, считает близкий к правительственным кругам колумнист турецкой проправительственной газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви.
Колумнист в контексте санкций CAATSA (введенные по закону "О противодействии противникам Америки посредством санкций"), введенных ранее президентом США Дональдом Трампом против Турции, заявил, что ныне "конъюнктура изменилась".
"Если российско-украинское соглашение будет достигнуто, санкции против России будут отменены. Кроме того, с приходом Трампа отношения Турции и США вышли на позитивный уровень", - пишет колумнист.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Соединенные Штаты также аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35: Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.