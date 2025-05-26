Рейтинг@Mail.ru
В Иркутской области Ан-24 выкатился за пределы ВПП - РИА Новости, 26.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:43 26.05.2025 (обновлено: 10:48 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/samolet-2019059375.html
В Иркутской области Ан-24 выкатился за пределы ВПП
В Иркутской области Ан-24 выкатился за пределы ВПП - РИА Новости, 26.05.2025
В Иркутской области Ан-24 выкатился за пределы ВПП
У самолета Ан-24 при посадке в иркутском Киренске сложилась передняя стойка шасси, и он выкатился за пределы ВПП, жертв и пострадавших нет, сообщает... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T10:43:00+03:00
2025-05-26T10:48:00+03:00
происшествия
авто
киренск
иркутск
ан-24
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019060049_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_442cafa8581c49230b8360d0df4e9583.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. У самолета Ан-24 при посадке в иркутском Киренске сложилась передняя стойка шасси, и он выкатился за пределы ВПП, жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. "Двадцать шестого мая в 14.33 (09.33 мск) в аэропорту города Киренска после посадки у воздушного судна Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавшего по маршруту Иркутск - Киренск, сложилась передняя стойка шасси, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Жертв и пострадавших нет. Причины происшествия выясняются. Пассажиры эвакуированы", - говорится в сообщении. Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов.
https://ria.ru/20250312/samolet-2004512808.html
киренск
иркутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019060049_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_59eb3d6d261467b1c287a0ae8db0516c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, киренск, иркутск, ан-24
Происшествия, Авто, Киренск, Иркутск, Ан-24
В Иркутской области Ан-24 выкатился за пределы ВПП

В Киренске у Ан-24 при посадке сложилась стойка шасси, он выкатился за ВПП

© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура/TelegramСамолет Ан-24, выкатившийся за пределы ВПП в аэропорту Киренска
Самолет Ан-24, выкатившийся за пределы ВПП в аэропорту Киренска - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура/Telegram
Самолет Ан-24, выкатившийся за пределы ВПП в аэропорту Киренска
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. У самолета Ан-24 при посадке в иркутском Киренске сложилась передняя стойка шасси, и он выкатился за пределы ВПП, жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"Двадцать шестого мая в 14.33 (09.33 мск) в аэропорту города Киренска после посадки у воздушного судна Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавшего по маршруту Иркутск - Киренск, сложилась передняя стойка шасси, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Жертв и пострадавших нет. Причины происшествия выясняются. Пассажиры эвакуированы", - говорится в сообщении.
Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов.
Самолёт Ан-24, который во время разворота выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В Иркутске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
12 марта, 13:29
 
ПроисшествияАвтоКиренскИркутскАн-24
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала