https://ria.ru/20250526/samolet-2019059375.html
В Иркутской области Ан-24 выкатился за пределы ВПП
В Иркутской области Ан-24 выкатился за пределы ВПП - РИА Новости, 26.05.2025
В Иркутской области Ан-24 выкатился за пределы ВПП
У самолета Ан-24 при посадке в иркутском Киренске сложилась передняя стойка шасси, и он выкатился за пределы ВПП, жертв и пострадавших нет, сообщает... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T10:43:00+03:00
2025-05-26T10:43:00+03:00
2025-05-26T10:48:00+03:00
происшествия
авто
киренск
иркутск
ан-24
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. У самолета Ан-24 при посадке в иркутском Киренске сложилась передняя стойка шасси, и он выкатился за пределы ВПП, жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. "Двадцать шестого мая в 14.33 (09.33 мск) в аэропорту города Киренска после посадки у воздушного судна Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавшего по маршруту Иркутск - Киренск, сложилась передняя стойка шасси, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Жертв и пострадавших нет. Причины происшествия выясняются. Пассажиры эвакуированы", - говорится в сообщении. Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, киренск, иркутск, ан-24
Происшествия, Авто, Киренск, Иркутск, Ан-24
В Иркутской области Ан-24 выкатился за пределы ВПП
В Киренске у Ан-24 при посадке сложилась стойка шасси, он выкатился за ВПП