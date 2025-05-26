https://ria.ru/20250526/samolet-2019059375.html

В Иркутской области Ан-24 выкатился за пределы ВПП

В Иркутской области Ан-24 выкатился за пределы ВПП - РИА Новости, 26.05.2025

В Иркутской области Ан-24 выкатился за пределы ВПП

У самолета Ан-24 при посадке в иркутском Киренске сложилась передняя стойка шасси, и он выкатился за пределы ВПП, жертв и пострадавших нет, сообщает... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T10:43:00+03:00

2025-05-26T10:43:00+03:00

2025-05-26T10:48:00+03:00

происшествия

авто

киренск

иркутск

ан-24

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. У самолета Ан-24 при посадке в иркутском Киренске сложилась передняя стойка шасси, и он выкатился за пределы ВПП, жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. "Двадцать шестого мая в 14.33 (09.33 мск) в аэропорту города Киренска после посадки у воздушного судна Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавшего по маршруту Иркутск - Киренск, сложилась передняя стойка шасси, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Жертв и пострадавших нет. Причины происшествия выясняются. Пассажиры эвакуированы", - говорится в сообщении. Прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов.

https://ria.ru/20250312/samolet-2004512808.html

киренск

иркутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, авто, киренск, иркутск, ан-24