https://ria.ru/20250526/rossiya-2019202742.html

Запад нуждается в исторической терапии, заявил Лукашевич

Запад нуждается в исторической терапии, заявил Лукашевич - РИА Новости, 26.05.2025

Запад нуждается в исторической терапии, заявил Лукашевич

Запад нуждается в "исторической терапии" на фоне планов сдерживания России, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T19:55:00+03:00

2025-05-26T19:55:00+03:00

2025-05-26T19:55:00+03:00

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ВЕНА, 26 мая - РИА Новости. Запад нуждается в "исторической терапии" на фоне планов сдерживания России, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на полях круглого стола в Вене по теме "Хельсинкский Заключительный акт как политическое наследие Победы в Великой Отечественной войне". "Сегодняшнее мероприятие – это очень неплохой сеанс интенсивной исторической терапии. Особенно тем в Европе и евроатлантике, кто по-прежнему вынашивают планы сдерживания и нанесения России стратегического поражения. Это мы ежедневно наблюдаем в дискуссиях в ОБСЕ в контексте специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины", - сказал Лукашевич. По словам дипломата, ревизия современной истории Европы после Великой Победы в Великой Отечественной войне, забвение договоренностей о сотрудничестве государств с различными общественно-политическими системами и принципа неделимости безопасности, достигнутыми в рамках Хельсинкский заключительного акта и последующих решениях СБСЕ-ОБСЕ стали свидетельствами ожесточенного нежелания стран западного альянса строить жизнь на началах созидательного партнерства, недискриминации в международных делах, уважения суверенного равенства и взаимного учета интересов безопасности государства. "В Европе опять набирают силу опасные тенденции поощрения идеологии нацизма и ненавистнических настроений идеологий. В открытой форме это проявляется на Украине, в странах Прибалтики, да и в так называемых просвещенных демократиях Западной Европы. Защита прав человека и основных свобод, борьба с неонацизмом, все то, что Европа когда-то отстаивала, сегодня пущено под нож. Подобная политика проистекает из сознательной линии на переписывание истории, ревизию причин и итогов Второй мировой войны, замалчивание решающей роли Советского Союза и Красной Армии в разгроме нацизма и освобождении Европы от коричневой чумы", - отметил постпред. Он добавил, что Москва будет и впредь продолжать активную системную работу в ОБСЕ совместно со своими союзниками и единомышленниками в различных форматах, чтобы не позволить забыть уроки прошлого. Российская сторона также будет противодействовать попыткам глумиться над памятью героев Великой Отечественной войны и не позволит искажать правду о той страшной войне и великой победе Советского Союза. Круглый стол в Вене по теме "Хельсинкский Заключительный акт как политическое наследие Победы в Великой Отечественной войне" состоялся в понедельник. Мероприятие было организовано постпредствами России и Белоруссии при ОБСЕ, а также посольством России в Австрии. Его приурочили к двум юбилейным датам: 80-летию Победы над нацизмом во Второй Мировой войне и 50-летию подписания Хельсинкского Заключительного акта. Участники круглого стола обсудили значение хельсинкского процесса для развития современной системы международных отношений, роли и будущего ОБСЕ, важности сохранения исторической памяти о Великой Победе и подвиге народов Советского Союза, а также противодействия попыткам фальсификации истории. В рамках мероприятия также были представлены проект "Нюрнберг. Начало мира", подготовленный международной медиагруппой "Россия сегодня", а также материалы Архива внешней политики РФ, посвящённые годовщине Хельсинкского Заключительного акта. Вниманию участников круглого стола был также представлен подготовленный МИД России доклад "80 лет после Великой Победы: тень нацизма вновь накрыла Европу".

https://ria.ru/20250311/peskov-2004397825.html

https://ria.ru/20250526/evrokomissar-2019155303.html

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в мире, россия, европа, вена, александр лукашевич, обсе