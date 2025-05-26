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Напавших на посольство России в Швеции до сих пор не нашли - РИА Новости, 26.05.2025
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14:06 26.05.2025 (обновлено: 14:07 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/rossiya-2019103397.html
Напавших на посольство России в Швеции до сих пор не нашли
Напавших на посольство России в Швеции до сих пор не нашли - РИА Новости, 26.05.2025
Напавших на посольство России в Швеции до сих пор не нашли
Нападавшие на посольство России в Швеции с помощью беспилотников с краской до сих пор не найдены, при этом возможности по охране у дипмиссии ограничены, заявили РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T14:06:00+03:00
2025-05-26T14:07:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Нападавшие на посольство России в Швеции с помощью беспилотников с краской до сих пор не найдены, при этом возможности по охране у дипмиссии ограничены, заявили РИА Новости в российском диппредставительстве. Емкость с краской сбросили с дрона на посольство России в Швеции 25 мая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия направит ноту протеста властям Швеции в связи с нападением на посольство. "По каждому инциденту посольство обращалось в полицию, направляло ноты в МИД с требованием обеспечить выполнение международно-правовых обязательств Швеции как принимающего государства по гарантиям безопасности дипломатической миссии. Результат видите сами. Злоумышленники, осуществляющие подобные нападения, до сих пор не найдены. Инциденты продолжаются", - заявили в дипмиссии. По словам дипломатов, посольством принимаются меры по обеспечению безопасности как самой дипмиссии, так и ее сотрудников. "В то же время нужно понимать, что наши возможности в этом плане ограничены. И неслучайно ответственность за безопасность диппредставительств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года несет государство аккредитации. Россия, со своей стороны, всегда ответственно подходит к выполнению таких обязательств", - подчеркнули в посольстве.
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в мире, россия, швеция, мария захарова
В мире, Россия, Швеция, Мария Захарова
Напавших на посольство России в Швеции до сих пор не нашли

МИД: нападавших на посольство России в Швеции до сих пор не нашли

© Фото : страница посольства РФ в Швеции в соцсетиПосольство России в Швеции
Посольство России в Швеции - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Фото : страница посольства РФ в Швеции в соцсети
Посольство России в Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Нападавшие на посольство России в Швеции с помощью беспилотников с краской до сих пор не найдены, при этом возможности по охране у дипмиссии ограничены, заявили РИА Новости в российском диппредставительстве.
Емкость с краской сбросили с дрона на посольство России в Швеции 25 мая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия направит ноту протеста властям Швеции в связи с нападением на посольство.
"По каждому инциденту посольство обращалось в полицию, направляло ноты в МИД с требованием обеспечить выполнение международно-правовых обязательств Швеции как принимающего государства по гарантиям безопасности дипломатической миссии. Результат видите сами. Злоумышленники, осуществляющие подобные нападения, до сих пор не найдены. Инциденты продолжаются", - заявили в дипмиссии.
По словам дипломатов, посольством принимаются меры по обеспечению безопасности как самой дипмиссии, так и ее сотрудников.
"В то же время нужно понимать, что наши возможности в этом плане ограничены. И неслучайно ответственность за безопасность диппредставительств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года несет государство аккредитации. Россия, со своей стороны, всегда ответственно подходит к выполнению таких обязательств", - подчеркнули в посольстве.
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