https://ria.ru/20250526/rossiya-2019103397.html

Напавших на посольство России в Швеции до сих пор не нашли

Напавших на посольство России в Швеции до сих пор не нашли - РИА Новости, 26.05.2025

Напавших на посольство России в Швеции до сих пор не нашли

Нападавшие на посольство России в Швеции с помощью беспилотников с краской до сих пор не найдены, при этом возможности по охране у дипмиссии ограничены, заявили РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T14:06:00+03:00

2025-05-26T14:06:00+03:00

2025-05-26T14:07:00+03:00

в мире

россия

швеция

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151681/73/1516817303_0:47:788:490_1920x0_80_0_0_fdc14569db8bc5fee30541e5601f141e.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Нападавшие на посольство России в Швеции с помощью беспилотников с краской до сих пор не найдены, при этом возможности по охране у дипмиссии ограничены, заявили РИА Новости в российском диппредставительстве. Емкость с краской сбросили с дрона на посольство России в Швеции 25 мая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия направит ноту протеста властям Швеции в связи с нападением на посольство. "По каждому инциденту посольство обращалось в полицию, направляло ноты в МИД с требованием обеспечить выполнение международно-правовых обязательств Швеции как принимающего государства по гарантиям безопасности дипломатической миссии. Результат видите сами. Злоумышленники, осуществляющие подобные нападения, до сих пор не найдены. Инциденты продолжаются", - заявили в дипмиссии. По словам дипломатов, посольством принимаются меры по обеспечению безопасности как самой дипмиссии, так и ее сотрудников. "В то же время нужно понимать, что наши возможности в этом плане ограничены. И неслучайно ответственность за безопасность диппредставительств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года несет государство аккредитации. Россия, со своей стороны, всегда ответственно подходит к выполнению таких обязательств", - подчеркнули в посольстве.

https://ria.ru/20250522/tramp-2018395629.html

россия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, швеция, мария захарова