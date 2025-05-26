https://ria.ru/20250526/rossija-2019176108.html

В России создали классы по изучению беспилотной авиации

В России создали классы по изучению беспилотной авиации - РИА Новости, 26.05.2025

В России создали классы по изучению беспилотной авиации

В рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы" в 550 российских школах уже созданы специализированные классы, где дети знакомятся с основами... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T18:13:00+03:00

2025-05-26T18:13:00+03:00

2025-05-26T18:13:00+03:00

технологии

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы" в 550 российских школах уже созданы специализированные классы, где дети знакомятся с основами беспилотной авиации, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди"). В компании "Геоскан" сообщили, что первое в России школьное пособие по беспилотным авиационным системам получило статус учебника. "Напомню, что одно из ключевых направлений национального проекта "Беспилотные авиационные системы" — это подготовка кадров для отрасли. В рамках проекта в 550 школах по всей стране уже созданы специализированные классы, где дети знакомятся с основами беспилотной авиации", - сообщил Хамитов. По мнению депутата, появление учебника по беспилотным авиационным системам — важный шаг на пути к формированию новой, высокотехнологичной отрасли. "Образовательные программы и учебная литература должны идти в ногу со временем, учитывая современные реалии и технологические тренды", - добавил политик. Хамитов отметил, что новый учебник станет фундаментом: поможет получить базовые знания, сформировать представление о работе дронов и сделает обучение более системным. По его словам, беспилотная авиация — относительно молодая сфера, но её потенциал очевиден уже сегодня. "Область применения БПЛА стремительно расширяется: в том числе в сельском хозяйстве, логистике, мониторинге, спасательных операциях. В Китае, например, дроны активно используются в сфере услуг и доставки, выдаются напрокат. И очевидно, что в ближайшем будущем подобные практики станут привычными и в нашей стране", - сказал парламентарий. Хамитов уверен, что важно заранее готовить специалистов, начиная со школьной скамьи, чтобы быть готовыми к тем вызовам и возможностям, которые приносит новая технологическая эпоха.

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технологии, россия, китай, амир хамитов, госдума рф, общество