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Россия не создает угроз безопасности Молдавии, заявил посол - РИА Новости, 26.05.2025
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05:20 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/rossija-2019035597.html
Россия не создает угроз безопасности Молдавии, заявил посол
Россия не создает угроз безопасности Молдавии, заявил посол - РИА Новости, 26.05.2025
Россия не создает угроз безопасности Молдавии, заявил посол
Россия не создавала и не создает угроз безопасности, независимости и суверенитету Молдавии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Кишиневе Олег Озеров. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T05:20:00+03:00
2025-05-26T05:20:00+03:00
россия
молдавия
кишинев
олег озеров
дмитрий песков
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КИШИНЕВ, 26 мая - РИА Новости. Россия не создавала и не создает угроз безопасности, независимости и суверенитету Молдавии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Кишиневе Олег Озеров. "Совершенно очевидно, что Российская Федерация не создавала и не создает никаких угроз безопасности, независимости и суверенитету молдавского государства. Наоборот, в рамках существующего, ныне действующего, к сожалению, в очень урезанном виде договора о дружбе и сотрудничестве Россия выступает за укрепление суверенитета, территориальной целостности и нейтралитета Молдавии. И те шаги, которые предпринимаются по пересмотру этих компонентов, это не наша позиция, не мы эти шаги предпринимаем", - сказал Озеров. Посол отметил, что с 2021 года и особенно после начала и под предлогом специальной военной операции на Украине российско-молдавские отношения были свернуты во многих областях. "Более того, произошли не спровоцированные нами, а вызванные действиями молдавской стороны шаги по резкому ухудшению наших отношений, в том числе шесть высылок российских дипломатов, что носит беспрецедентный характер и ставит вопрос о том, зачем нужно было задействовать так интенсивно девятую статью Венской конвенции о дипломатических сношениях. Вполне можно было эти вопросы решать в рамках правовых механизмов, которые существуют между нами", - подчеркнул Озеров. Молдавский МИД 31 марта объявил трех сотрудников посольства России в Кишиневе персонами нон грата под предлогом того, что их деятельность якобы противоречит дипломатическому статусу. В августе 2023 года по решению властей Молдавии Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. В ответ на это в Москве было принято решение о запрете на въезд для 18 молдавских депутатов парламента. Еще несколько сотрудников посольства РФ были вынуждены покинуть территорию Молдавии в 2024 году. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20250404/mid-2009316436.html
https://ria.ru/20250331/moldaviya-2008456177.html
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россия, молдавия, кишинев, олег озеров, дмитрий песков
Россия, Молдавия, Кишинев, Олег Озеров, Дмитрий Песков
Россия не создает угроз безопасности Молдавии, заявил посол

Посол Озеров: Россия не создает угроз безопасности и суверенитету Молдавии

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкОлег Озеров
Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Олег Озеров. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 мая - РИА Новости. Россия не создавала и не создает угроз безопасности, независимости и суверенитету Молдавии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Кишиневе Олег Озеров.
"Совершенно очевидно, что Российская Федерация не создавала и не создает никаких угроз безопасности, независимости и суверенитету молдавского государства. Наоборот, в рамках существующего, ныне действующего, к сожалению, в очень урезанном виде договора о дружбе и сотрудничестве Россия выступает за укрепление суверенитета, территориальной целостности и нейтралитета Молдавии. И те шаги, которые предпринимаются по пересмотру этих компонентов, это не наша позиция, не мы эти шаги предпринимаем", - сказал Озеров.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
МИД России заявил протест молдавскому послу
4 апреля, 13:36
Посол отметил, что с 2021 года и особенно после начала и под предлогом специальной военной операции на Украине российско-молдавские отношения были свернуты во многих областях.
"Более того, произошли не спровоцированные нами, а вызванные действиями молдавской стороны шаги по резкому ухудшению наших отношений, в том числе шесть высылок российских дипломатов, что носит беспрецедентный характер и ставит вопрос о том, зачем нужно было задействовать так интенсивно девятую статью Венской конвенции о дипломатических сношениях. Вполне можно было эти вопросы решать в рамках правовых механизмов, которые существуют между нами", - подчеркнул Озеров.
Молдавский МИД 31 марта объявил трех сотрудников посольства России в Кишиневе персонами нон грата под предлогом того, что их деятельность якобы противоречит дипломатическому статусу. В августе 2023 года по решению властей Молдавии Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. В ответ на это в Москве было принято решение о запрете на въезд для 18 молдавских депутатов парламента. Еще несколько сотрудников посольства РФ были вынуждены покинуть территорию Молдавии в 2024 году.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Посол РФ в Молдавии Олег Озеров общается с журналистами у здания МИДа в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Российский посол призвал Молдавию не ухудшать отношения с Москвой
31 марта, 16:58
 
РоссияМолдавияКишиневОлег ОзеровДмитрий Песков
 
 
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