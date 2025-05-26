https://ria.ru/20250526/rosaviatsiya-2019046897.html

В Домодедово и Жуковском сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В Домодедово и Жуковском сняли ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 26.05.2025

В Домодедово и Жуковском сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах московского региона "Домодедово" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T08:56:00+03:00

2025-05-26T08:56:00+03:00

2025-05-26T08:58:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

домодедово (аэропорт)

жуковский

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692721_0:131:3173:1916_1920x0_80_0_0_e062f8d0e1532856cce0746bd0400cd8.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах московского региона "Домодедово" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко."В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250524/samolet-2018859834.html

жуковский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), жуковский, общество