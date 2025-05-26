https://ria.ru/20250526/rjazan-2019074173.html

В Рязани на заводе нашли тело младенца

В Рязани на заводе нашли тело младенца - РИА Новости, 26.05.2025

В Рязани на заводе нашли тело младенца

Тело новорожденного нашли на мусороперерабатывающем заводе в Рязани, правоохранители проводят проверки, сообщается в Telegram-каналах региональной прокуратуры и РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T11:57:00+03:00

2025-05-26T11:57:00+03:00

2025-05-26T11:57:00+03:00

происшествия

рязань

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РЯЗАНЬ, 26 мая - РИА Новости. Тело новорожденного нашли на мусороперерабатывающем заводе в Рязани, правоохранители проводят проверки, сообщается в Telegram-каналах региональной прокуратуры и СУ СК по области. "В утреннее время 25 мая 2025 года на территории мусороперерабатывающего предприятия города Рязани обнаружен труп новорожденного ребенка... прокуратура Железнодорожного района Рязани проводит проверку", - сообщает прокуратура. СК отмечает, что следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250513/sk-2016724367.html

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происшествия, рязань, следственный комитет россии (ск рф), россия