https://ria.ru/20250526/rjazan-2019074173.html
В Рязани на заводе нашли тело младенца
В Рязани на заводе нашли тело младенца - РИА Новости, 26.05.2025
В Рязани на заводе нашли тело младенца
Тело новорожденного нашли на мусороперерабатывающем заводе в Рязани, правоохранители проводят проверки, сообщается в Telegram-каналах региональной прокуратуры и РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T11:57:00+03:00
2025-05-26T11:57:00+03:00
2025-05-26T11:57:00+03:00
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РЯЗАНЬ, 26 мая - РИА Новости. Тело новорожденного нашли на мусороперерабатывающем заводе в Рязани, правоохранители проводят проверки, сообщается в Telegram-каналах региональной прокуратуры и СУ СК по области. "В утреннее время 25 мая 2025 года на территории мусороперерабатывающего предприятия города Рязани обнаружен труп новорожденного ребенка... прокуратура Железнодорожного района Рязани проводит проверку", - сообщает прокуратура. СК отмечает, что следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, рязань, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Рязань, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Рязани на заводе нашли тело младенца
В Рязани на мусороперерабатывающем заводе нашли тело новорожденного