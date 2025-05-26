https://ria.ru/20250526/rets-2019173039.html
Предпринимателям Калмыкии доступны более 140 инструментов поддержки РЭЦ
Предпринимателям Калмыкии доступны более 140 инструментов поддержки РЭЦ - РИА Новости, 26.05.2025
Предпринимателям Калмыкии доступны более 140 инструментов поддержки РЭЦ
Круглый стол по инструментам развития и поддержки экспортного потенциала Калмыкии состоялся 26 мая в рамках Недели предпринимательства, организованной центром... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T18:07:00+03:00
2025-05-26T18:07:00+03:00
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экономика
республика калмыкия
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российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Круглый стол по инструментам развития и поддержки экспортного потенциала Калмыкии состоялся 26 мая в рамках Недели предпринимательства, организованной центром "Мой бизнес" республики, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В нем приняли участие представители региональных органов власти, общественных объединений и бизнеса", - говорится в сообщении."Вопросы успешного развития экономики региона и предпринимательства невозможно рассматривать без развития экспортного потенциала. Сегодня калмыцким компаниям просто необходимо расширять географию поставок и выходить на международные рынки. Тем более все возможности и инструменты для такого развития есть", - заявил и.о. министра экономики и торговли Республики Калмыкия Андрей Чиджиев.Местным компаниям, стремящимся начать экспорт или расширить экспортные поставки, доступны более 140 инструментов поддержки Группы Российского экспортного центра.Руководитель представительства РЭЦ в Ростове-на-Дону Александр Санеев презентовал участникам меры государственной поддержки экспортеров и возможности цифровой платформы "Мой экспорт", которая предлагает компаниям сервисы для решения бизнес-задач на каждом этапе реализации экспортных сделок."Поддержка динамичных малых и средних компаний, которые планируют выходить на внешние рынки и расширять географию поставок, является приоритетной задачей для государства. Группа РЭЦ обладает всеми необходимыми инструментами для оказания помощи бизнесу. Особенно актуальными являются льготные финансовые продукты группы РЭЦ для МСП: предэкспортное финансирование и гарантийная поддержка РОСЭКСИМБАНК, а также страховые продукты ЭКСАР. Указанные инструменты способны повысить конкурентоспособность региональных компаний при выходе на внешние рынки", - отметил Санеев.Только в 2024 году поддержку Группы РЭЦ получили 65 калмыцких предприятий, 12 из них прошли обучение в Школе экспорта РЭЦ.В ходе круглого стола состоялся живой диалог представителей бизнеса и власти о проблемных аспектах экспортной деятельности, актуальных и востребованных инструментах государственной поддержки, а также перспективных направлениях развития экспорта региона.
https://ria.ru/20250526/rets-2019153913.html
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экономика, республика калмыкия, россия, российский экспортный центр (рэц), экспорт
Экономика, Республика Калмыкия, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экспорт
Предпринимателям Калмыкии доступны более 140 инструментов поддержки РЭЦ
РЭЦ: в рамках Недели предпринимательства обсужден экспортный потенциал Калмыкии
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Круглый стол по инструментам развития и поддержки экспортного потенциала Калмыкии состоялся 26 мая в рамках Недели предпринимательства, организованной центром "Мой бизнес" республики, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"В нем приняли участие представители региональных органов власти, общественных объединений и бизнеса", - говорится в сообщении.
"Вопросы успешного развития экономики региона и предпринимательства невозможно рассматривать без развития экспортного потенциала. Сегодня калмыцким компаниям просто необходимо расширять географию поставок и выходить на международные рынки. Тем более все возможности и инструменты для такого развития есть", - заявил и.о. министра экономики и торговли Республики Калмыкия Андрей Чиджиев.
Местным компаниям, стремящимся начать экспорт или расширить экспортные поставки, доступны более 140 инструментов поддержки Группы Российского экспортного центра.
Руководитель представительства РЭЦ в Ростове-на-Дону Александр Санеев презентовал участникам меры государственной поддержки экспортеров и возможности цифровой платформы "Мой экспорт", которая предлагает компаниям сервисы для решения бизнес-задач на каждом этапе реализации экспортных сделок.
"Поддержка динамичных малых и средних компаний, которые планируют выходить на внешние рынки и расширять географию поставок, является приоритетной задачей для государства. Группа РЭЦ обладает всеми необходимыми инструментами для оказания помощи бизнесу. Особенно актуальными являются льготные финансовые продукты группы РЭЦ для МСП: предэкспортное финансирование и гарантийная поддержка РОСЭКСИМБАНК, а также страховые продукты ЭКСАР. Указанные инструменты способны повысить конкурентоспособность региональных компаний при выходе на внешние рынки", - отметил Санеев.
Только в 2024 году поддержку Группы РЭЦ получили 65 калмыцких предприятий, 12 из них прошли обучение в Школе экспорта РЭЦ.
В ходе круглого стола состоялся живой диалог представителей бизнеса и власти о проблемных аспектах экспортной деятельности, актуальных и востребованных инструментах государственной поддержки, а также перспективных направлениях развития экспорта региона.