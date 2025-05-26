Более 300 семей в СВАО с начала года переехали в новые дома по реновации
Более 300 семей в СВАО с начала года переехали в новые дома в рамках реновации
© Пресс-служба Департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
© Пресс-служба Департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Более 300 семей на северо-востоке Москвы с начала года переехали в новые квартиры в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В восьми районах Северо-Восточного административного округа с начала 2025 года новоселье отпраздновали свыше 300 семей. Они переехали в новые квартиры, в которых выполнена готовая улучшенная отделка по стандартам программы реновации", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Министр отметил, что более 100 семей переселились в Бутырском районе, более 60 – в Лосиноостровском, почти 40 – в Марфине. При этом более половины от общего числа переселенцев воспользовались сервисом "Помощь в переезде".
Ранее столичный глава Сергей Собянин рассказал о переселении по программе реновации в районе Покровское-Стрешнево.
"В восьми районах Северо-Восточного административного округа с начала 2025 года новоселье отпраздновали свыше 300 семей. Они переехали в новые квартиры, в которых выполнена готовая улучшенная отделка по стандартам программы реновации", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Министр отметил, что более 100 семей переселились в Бутырском районе, более 60 – в Лосиноостровском, почти 40 – в Марфине. При этом более половины от общего числа переселенцев воспользовались сервисом "Помощь в переезде".
Ранее столичный глава Сергей Собянин рассказал о переселении по программе реновации в районе Покровское-Стрешнево.