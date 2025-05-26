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Более 300 семей в СВАО с начала года переехали в новые дома по реновации - РИА Новости, 26.05.2025
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12:20 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/renovatsiya-2018969701.html
Более 300 семей в СВАО с начала года переехали в новые дома по реновации
Более 300 семей в СВАО с начала года переехали в новые дома по реновации - РИА Новости, 26.05.2025
Более 300 семей в СВАО с начала года переехали в новые дома по реновации
Более 300 семей на северо-востоке Москвы с начала года переехали в новые квартиры в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T12:20:00+03:00
2025-05-26T12:20:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Более 300 семей на северо-востоке Москвы с начала года переехали в новые квартиры в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В восьми районах Северо-Восточного административного округа с начала 2025 года новоселье отпраздновали свыше 300 семей. Они переехали в новые квартиры, в которых выполнена готовая улучшенная отделка по стандартам программы реновации", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Министр отметил, что более 100 семей переселились в Бутырском районе, более 60 – в Лосиноостровском, почти 40 – в Марфине. При этом более половины от общего числа переселенцев воспользовались сервисом "Помощь в переезде".Ранее столичный глава Сергей Собянин рассказал о переселении по программе реновации в районе Покровское-Стрешнево.
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Более 300 семей в СВАО с начала года переехали в новые дома по реновации

Более 300 семей в СВАО с начала года переехали в новые дома в рамках реновации

© Пресс-служба Департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Пресс-служба Департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Более 300 семей на северо-востоке Москвы с начала года переехали в новые квартиры в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"В восьми районах Северо-Восточного административного округа с начала 2025 года новоселье отпраздновали свыше 300 семей. Они переехали в новые квартиры, в которых выполнена готовая улучшенная отделка по стандартам программы реновации", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Министр отметил, что более 100 семей переселились в Бутырском районе, более 60 – в Лосиноостровском, почти 40 – в Марфине. При этом более половины от общего числа переселенцев воспользовались сервисом "Помощь в переезде".

Ранее столичный глава Сергей Собянин рассказал о переселении по программе реновации в районе Покровское-Стрешнево.
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
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МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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