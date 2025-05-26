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ПВО сбила пять БПЛА ВСУ над Курской, Тульской и Орловской областями
ПВО сбила пять БПЛА ВСУ над Курской, Тульской и Орловской областями - РИА Новости, 26.05.2025
ПВО сбила пять БПЛА ВСУ над Курской, Тульской и Орловской областями
Дежурные средства российской ПВО уничтожили утром в понедельник ещё пять украинских беспилотников над Курской, Тульской и Орловской областями, сообщили в... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T10:28:00+03:00
2025-05-26T10:28:00+03:00
2025-05-26T10:30:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили утром в понедельник ещё пять украинских беспилотников над Курской, Тульской и Орловской областями, сообщили в Минобороны РФ.Ранее ведомство сообщило об уничтожении утром 26 мая семи беспилотников над Тульской и Калужской областями."Утром 26 мая текущего года в период с 7.50 до 8.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА - над территорией Курской области и по одному БПЛА - над территориями Тульской и Орловской областей", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Орловская область, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Калужская область, Курская область
ПВО сбила пять БПЛА ВСУ над Курской, Тульской и Орловской областями
МО РФ: ПВО сбила пять БПЛА ВСУ над Курской, Тульской и Орловской областями