https://ria.ru/20250526/pvo--2019057251.html

ПВО сбила пять БПЛА ВСУ над Курской, Тульской и Орловской областями

ПВО сбила пять БПЛА ВСУ над Курской, Тульской и Орловской областями - РИА Новости, 26.05.2025

ПВО сбила пять БПЛА ВСУ над Курской, Тульской и Орловской областями

Дежурные средства российской ПВО уничтожили утром в понедельник ещё пять украинских беспилотников над Курской, Тульской и Орловской областями, сообщили в... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T10:28:00+03:00

2025-05-26T10:28:00+03:00

2025-05-26T10:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

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орловская область

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили утром в понедельник ещё пять украинских беспилотников над Курской, Тульской и Орловской областями, сообщили в Минобороны РФ.Ранее ведомство сообщило об уничтожении утром 26 мая семи беспилотников над Тульской и Калужской областями."Утром 26 мая текущего года в период с 7.50 до 8.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА - над территорией Курской области и по одному БПЛА - над территориями Тульской и Орловской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, орловская область, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), калужская область, курская область