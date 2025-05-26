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ПВО сбила семь украинских беспилотников над Тульской и Калужской областями
ПВО сбила семь украинских беспилотников над Тульской и Калужской областями - РИА Новости, 26.05.2025
ПВО сбила семь украинских беспилотников над Тульской и Калужской областями
Дежурные средства российской ПВО утром в понедельник уничтожили семь украинских беспилотников над Тульской и Калужской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T09:24:00+03:00
2025-05-26T09:24:00+03:00
2025-05-26T09:24:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром в понедельник уничтожили семь украинских беспилотников над Тульской и Калужской областями, сообщили в Минобороны РФ."Утром 26 мая текущего года в период с 7.20 до 7.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА - над территорией Тульской области и два БПЛА - над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.
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министерство обороны рф (минобороны рф), калужская область, тульская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Калужская область, Тульская область, Безопасность
ПВО сбила семь украинских беспилотников над Тульской и Калужской областями
МО: ПВО сбила семь украинских беспилотников над Тульской и Калужской областями