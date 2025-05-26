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Путин поддержал идею усилить контроль за закупками - РИА Новости, 26.05.2025
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17:16 26.05.2025 (обновлено: 17:25 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/putin-2019157446.html
Путин поддержал идею усилить контроль за закупками
Путин поддержал идею усилить контроль за закупками - РИА Новости, 26.05.2025
Путин поддержал идею усилить контроль за закупками
Президент России Владимир Путин поддержал предложение усилить контроль за закупочными процедурами, чтобы не допускать лазеек для подмены отечественного... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T17:16:00+03:00
2025-05-26T17:25:00+03:00
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение усилить контроль за закупочными процедурами, чтобы не допускать лазеек для подмены отечественного оборудования импортным."Согласен здесь полностью… Все эти инструменты регулирования, которые вводим, направлены на то, чтоб поддержать отечественного производителя. Ясно, что не так просто порой определить, что такое "отечественное", потому что под видом отечественных комплектующие всякие завозят, свинчивают и получается совсем не отечественное", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов в ответ на предложение рассмотреть возможность усиления контроля за закупочными процедурами.
https://ria.ru/20250526/putin--2019159654.html
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владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин поддержал идею усилить контроль за закупками

Путин поддержал предложение усилить контроль за закупочными процедурами

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями российских деловых кругов
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение усилить контроль за закупочными процедурами, чтобы не допускать лазеек для подмены отечественного оборудования импортным.
"Согласен здесь полностью… Все эти инструменты регулирования, которые вводим, направлены на то, чтоб поддержать отечественного производителя. Ясно, что не так просто порой определить, что такое "отечественное", потому что под видом отечественных комплектующие всякие завозят, свинчивают и получается совсем не отечественное", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов в ответ на предложение рассмотреть возможность усиления контроля за закупочными процедурами.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Путин высказался о штрафах в сфере закупок отечественного оборудования
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Владимир ПутинЭкономикаРоссия
 
 
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