https://ria.ru/20250526/putin-2019157446.html

Путин поддержал идею усилить контроль за закупками

Путин поддержал идею усилить контроль за закупками - РИА Новости, 26.05.2025

Путин поддержал идею усилить контроль за закупками

Президент России Владимир Путин поддержал предложение усилить контроль за закупочными процедурами, чтобы не допускать лазеек для подмены отечественного... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T17:16:00+03:00

2025-05-26T17:16:00+03:00

2025-05-26T17:25:00+03:00

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение усилить контроль за закупочными процедурами, чтобы не допускать лазеек для подмены отечественного оборудования импортным."Согласен здесь полностью… Все эти инструменты регулирования, которые вводим, направлены на то, чтоб поддержать отечественного производителя. Ясно, что не так просто порой определить, что такое "отечественное", потому что под видом отечественных комплектующие всякие завозят, свинчивают и получается совсем не отечественное", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов в ответ на предложение рассмотреть возможность усиления контроля за закупочными процедурами.

https://ria.ru/20250526/putin--2019159654.html

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владимир путин, экономика, россия