https://ria.ru/20250526/putin-2019125799.html
Путин проводит встречу с представителями бизнеса. Прямая трансляция
Путин проводит встречу с представителями бизнеса. Прямая трансляция - РИА Новости, 26.05.2025
Путин проводит встречу с представителями бизнеса. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с представителями отечественного бизнеса. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T16:38:00+03:00
2025-05-26T16:38:00+03:00
2025-05-26T16:38:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с представителями отечественного бизнеса.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Встреча Путина с представителями российского бизнеса
Встреча Путина с представителями российского бизнеса
2025-05-26T16:38
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PT144M06S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество, видео
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин проводит встречу с представителями бизнеса. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с представителями отечественного бизнеса.
2025-05-26T16:38
true
PT144M06S
Путин проводит встречу с представителями бизнеса. Прямая трансляция
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с представителями отечественного бизнеса.