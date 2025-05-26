https://ria.ru/20250526/putin--2019146621.html
Путин отметил вклад бизнеса в развитие российской экономики в XXI веке
Путин отметил вклад бизнеса в развитие российской экономики в XXI веке - РИА Новости, 26.05.2025
Путин отметил вклад бизнеса в развитие российской экономики в XXI веке
Президент РФ Владимир Путин отметил вклад бизнеса в развитие экономики России в 21 веке и в укрепление суверенитета страны. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T16:43:00+03:00
2025-05-26T16:43:00+03:00
2025-05-26T16:55:00+03:00
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил вклад бизнеса в развитие экономики России в 21 веке и в укрепление суверенитета страны."Конечно, не могу не отметить тот вклад, который внес бизнес, в том числе молодое поколение предпринимателей, в развитие экономики России уже в 21 веке, в возрождение сельского хозяйства, строительного комплекса, целых секторов индустрий и современных сервисов, в укрепление нашего суверенитета, в том числе промышленного, технологического, финансового", - сказал Путин на встрече с представителями российских деловых кругов.Встреча президента РФ с представителями бизнеса проходит в понедельник в Кремле.
https://ria.ru/20250526/putin-2019149324.html
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин отметил вклад бизнеса в развитие российской экономики в XXI веке
Путин отметил вклад бизнеса в развитие экономики РФ и в укрепление суверенитета