https://ria.ru/20250526/putin--2019146621.html

Путин отметил вклад бизнеса в развитие российской экономики в XXI веке

Путин отметил вклад бизнеса в развитие российской экономики в XXI веке - РИА Новости, 26.05.2025

Путин отметил вклад бизнеса в развитие российской экономики в XXI веке

Президент РФ Владимир Путин отметил вклад бизнеса в развитие экономики России в 21 веке и в укрепление суверенитета страны. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T16:43:00+03:00

2025-05-26T16:43:00+03:00

2025-05-26T16:55:00+03:00

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил вклад бизнеса в развитие экономики России в 21 веке и в укрепление суверенитета страны."Конечно, не могу не отметить тот вклад, который внес бизнес, в том числе молодое поколение предпринимателей, в развитие экономики России уже в 21 веке, в возрождение сельского хозяйства, строительного комплекса, целых секторов индустрий и современных сервисов, в укрепление нашего суверенитета, в том числе промышленного, технологического, финансового", - сказал Путин на встрече с представителями российских деловых кругов.Встреча президента РФ с представителями бизнеса проходит в понедельник в Кремле.

https://ria.ru/20250526/putin-2019149324.html

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2025

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россия, экономика, владимир путин