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Путин отметил вклад бизнеса в развитие российской экономики в XXI веке - РИА Новости, 26.05.2025
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16:43 26.05.2025 (обновлено: 16:55 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/putin--2019146621.html
Путин отметил вклад бизнеса в развитие российской экономики в XXI веке
Путин отметил вклад бизнеса в развитие российской экономики в XXI веке - РИА Новости, 26.05.2025
Путин отметил вклад бизнеса в развитие российской экономики в XXI веке
Президент РФ Владимир Путин отметил вклад бизнеса в развитие экономики России в 21 веке и в укрепление суверенитета страны. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T16:43:00+03:00
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россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил вклад бизнеса в развитие экономики России в 21 веке и в укрепление суверенитета страны."Конечно, не могу не отметить тот вклад, который внес бизнес, в том числе молодое поколение предпринимателей, в развитие экономики России уже в 21 веке, в возрождение сельского хозяйства, строительного комплекса, целых секторов индустрий и современных сервисов, в укрепление нашего суверенитета, в том числе промышленного, технологического, финансового", - сказал Путин на встрече с представителями российских деловых кругов.Встреча президента РФ с представителями бизнеса проходит в понедельник в Кремле.
https://ria.ru/20250526/putin-2019149324.html
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин отметил вклад бизнеса в развитие российской экономики в XXI веке

Путин отметил вклад бизнеса в развитие экономики РФ и в укрепление суверенитета

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил вклад бизнеса в развитие экономики России в 21 веке и в укрепление суверенитета страны.
"Конечно, не могу не отметить тот вклад, который внес бизнес, в том числе молодое поколение предпринимателей, в развитие экономики России уже в 21 веке, в возрождение сельского хозяйства, строительного комплекса, целых секторов индустрий и современных сервисов, в укрепление нашего суверенитета, в том числе промышленного, технологического, финансового", - сказал Путин на встрече с представителями российских деловых кругов.
Встреча президента РФ с представителями бизнеса проходит в понедельник в Кремле.
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