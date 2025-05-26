https://ria.ru/20250526/putin--2019145938.html
Путин предложил предпринимателям обсудить меры поддержки бизнеса
Путин предложил предпринимателям обсудить меры поддержки бизнеса - РИА Новости, 26.05.2025
Путин предложил предпринимателям обсудить меры поддержки бизнеса
Президент России Владимир Путин предложил предпринимателям на встрече в Кремле обсудить дополнительные меры поддержки российского бизнеса. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T16:41:00+03:00
2025-05-26T16:41:00+03:00
2025-05-26T16:45:00+03:00
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил предпринимателям на встрече в Кремле обсудить дополнительные меры поддержки российского бизнеса."Я и мои коллеги хотели именно в таком составе встретиться сегодня с предпринимателями, чтобы и вас послушать, посмотреть, что можно и нужно сегодня сделать дополнительно для того, чтобы сегодня поддержать вас и ваших коллег", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов России.
https://ria.ru/20250526/putin--2019146621.html
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владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин предложил предпринимателям обсудить меры поддержки бизнеса
Путин предложил предпринимателям обсудить меры поддержки российского бизнеса