https://ria.ru/20250526/prigovor-2019160558.html

Жителю Липецка дали срок за убийство брянского милиционера в 2001 году

Жителю Липецка дали срок за убийство брянского милиционера в 2001 году - РИА Новости, 26.05.2025

Жителю Липецка дали срок за убийство брянского милиционера в 2001 году

Жителя Липецка признали виновным в убийстве 23 года назад заместителя начальника Бежицкого РОВД города Брянска подполковника милиции Валерия Хохлова и... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T17:25:00+03:00

2025-05-26T17:25:00+03:00

2025-05-26T17:25:00+03:00

происшествия

брянск

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ТУЛА, 26 мая – РИА Новости. Жителя Липецка признали виновным в убийстве 23 года назад заместителя начальника Бежицкого РОВД города Брянска подполковника милиции Валерия Хохлова и приговорили 18 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Брянской области в своем Telegram-канале. В июле 2024 года пресс-служба ведомства сообщала, что 13 ноября 2001 года мужчина, являясь телохранителем одного из представителей криминальной среды Брянска, выследил заместителя начальника Бежицкого РОВД города Брянска подполковника милиции Валерия Хохлова и произвел несколько прицельных выстрелов в его голову, от которых потерпевший скончался на месте происшествия. Также 17 мая 2015 года фигурант дважды выстрелил в водителя машины, которая облила его водой. В результате водитель получил телесные повреждения, но не скончался, так как смог скрыться и своевременно обратился за медпомощью. "Собранные следственными органами СК России по Брянской области доказательства стали достаточными для вынесения судом приговора 51-летнему жителю города Липецка. Он осужден за совершение преступлений, предусмотренных п. "ж" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 30 – п. "а", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ", - говорится в сообщении. Уточняется, что уголовное дело в отношении жителя Брянска, организовавшего убийство милиционера, прекращено в связи с его смертью в 2003 году. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, жена умершего фигуранта настаивала на судебном рассмотрении уголовного дела. "С учетом собранных следователем доказательств суд приговорил жителя города Липецка к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщила пресс-служба СУСК РФ по Брянской области. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20250408/prigovor-2010046751.html

https://ria.ru/20250522/moskva-2018476305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, брянск, липецк, россия, следственный комитет россии (ск рф)