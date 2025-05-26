https://ria.ru/20250526/prichal-2019135281.html
В Москве обновили Новоспасский причал на Краснохолмской набережной
В Москве обновили Новоспасский причал на Краснохолмской набережной - РИА Новости, 26.05.2025
В Москве обновили Новоспасский причал на Краснохолмской набережной
Специалисты обновили Новоспасский причал на Краснохолмской набережной в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T16:01:00+03:00
2025-05-26T16:01:00+03:00
2025-05-26T16:04:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934165085_53:0:1909:1044_1920x0_80_0_0_c012d55b3182077cf34db37fb39006ae.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Специалисты обновили Новоспасский причал на Краснохолмской набережной в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Обновили Новоспасский причал на Краснохолмской набережной. Заменили 873 квадратных метра деревянного настила, который нуждался в обновлении из-за износа, вызванного механическими нагрузками и перепадами температур. Работы выполняли в дневное время, при этом доступ к причалу был перекрыт только частично, что позволило минимизировать неудобства для горожан", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что над восстановлением настила в соответствии с современными стандартами работала бригада из восьми человек. Специалисты полностью демонтировали износившееся покрытие, отремонтировали несущую металлическую конструкцию и частично заменили слои бруса под настилом. "Перед укладкой доски пропитали специальным составом, который придает дереву огнеустойчивость и защищает от гниения, после чего уже окрасили специальной краской по дереву. Последний раз замена деревянного настила на Новоспасском причале проводилась в 2019 году", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20250526/vlasti-2019134342.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934165085_326:0:1718:1044_1920x0_80_0_0_b21bbd7e55f576127f400f90a606c1b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве обновили Новоспасский причал на Краснохолмской набережной
Горхозяйство Москвы обновило Новоспасский причал на Краснохолмской набережной
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Специалисты обновили Новоспасский причал на Краснохолмской набережной в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Обновили Новоспасский причал на Краснохолмской набережной. Заменили 873 квадратных метра деревянного настила, который нуждался в обновлении из-за износа, вызванного механическими нагрузками и перепадами температур. Работы выполняли в дневное время, при этом доступ к причалу был перекрыт только частично, что позволило минимизировать неудобства для горожан", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что над восстановлением настила в соответствии с современными стандартами работала бригада из восьми человек. Специалисты полностью демонтировали износившееся покрытие, отремонтировали несущую металлическую конструкцию и частично заменили слои бруса под настилом.
"Перед укладкой доски пропитали специальным составом, который придает дереву огнеустойчивость и защищает от гниения, после чего уже окрасили специальной краской по дереву. Последний раз замена деревянного настила на Новоспасском причале проводилась в 2019 году", - уточняется в сообщении.