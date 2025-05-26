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В Москве обновили Новоспасский причал на Краснохолмской набережной - РИА Новости, 26.05.2025
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16:01 26.05.2025 (обновлено: 16:04 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/prichal-2019135281.html
В Москве обновили Новоспасский причал на Краснохолмской набережной
В Москве обновили Новоспасский причал на Краснохолмской набережной - РИА Новости, 26.05.2025
В Москве обновили Новоспасский причал на Краснохолмской набережной
Специалисты обновили Новоспасский причал на Краснохолмской набережной в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T16:01:00+03:00
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Специалисты обновили Новоспасский причал на Краснохолмской набережной в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Обновили Новоспасский причал на Краснохолмской набережной. Заменили 873 квадратных метра деревянного настила, который нуждался в обновлении из-за износа, вызванного механическими нагрузками и перепадами температур. Работы выполняли в дневное время, при этом доступ к причалу был перекрыт только частично, что позволило минимизировать неудобства для горожан", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что над восстановлением настила в соответствии с современными стандартами работала бригада из восьми человек. Специалисты полностью демонтировали износившееся покрытие, отремонтировали несущую металлическую конструкцию и частично заменили слои бруса под настилом. "Перед укладкой доски пропитали специальным составом, который придает дереву огнеустойчивость и защищает от гниения, после чего уже окрасили специальной краской по дереву. Последний раз замена деревянного настила на Новоспасском причале проводилась в 2019 году", - уточняется в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве обновили Новоспасский причал на Краснохолмской набережной

Горхозяйство Москвы обновило Новоспасский причал на Краснохолмской набережной

© Фото : городское хозяйство МосквыПричал "Новоспасский" в центре Москвы
Причал Новоспасский в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Фото : городское хозяйство Москвы
Причал "Новоспасский" в центре Москвы
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Специалисты обновили Новоспасский причал на Краснохолмской набережной в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Обновили Новоспасский причал на Краснохолмской набережной. Заменили 873 квадратных метра деревянного настила, который нуждался в обновлении из-за износа, вызванного механическими нагрузками и перепадами температур. Работы выполняли в дневное время, при этом доступ к причалу был перекрыт только частично, что позволило минимизировать неудобства для горожан", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что над восстановлением настила в соответствии с современными стандартами работала бригада из восьми человек. Специалисты полностью демонтировали износившееся покрытие, отремонтировали несущую металлическую конструкцию и частично заменили слои бруса под настилом.
"Перед укладкой доски пропитали специальным составом, который придает дереву огнеустойчивость и защищает от гниения, после чего уже окрасили специальной краской по дереву. Последний раз замена деревянного настила на Новоспасском причале проводилась в 2019 году", - уточняется в сообщении.
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