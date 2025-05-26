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В Забайкалье оценили ущерб лесному фонду от пожаров - РИА Новости, 26.05.2025
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11:06 26.05.2025 (обновлено: 11:15 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/pozhary-2019064263.html
В Забайкалье оценили ущерб лесному фонду от пожаров
В Забайкалье оценили ущерб лесному фонду от пожаров - РИА Новости, 26.05.2025
В Забайкалье оценили ущерб лесному фонду от пожаров
Сумма ущерба лесному фонду от пожаров в Забайкалье и затрат на их тушение на данный момент составляет 459 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Минприроды... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T11:06:00+03:00
2025-05-26T11:15:00+03:00
происшествия
забайкальский край
природные пожары в россии
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Сумма ущерба лесному фонду от пожаров в Забайкалье и затрат на их тушение на данный момент составляет 459 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Минприроды края.В Забайкальском крае с 23 апреля действует режим ЧС федерального значения."Министерством природных ресурсов Забайкалья проведены расчёты по суммам, причиненного ущерба лесному фонду от пожаров и затрат, понесенных на их тушение. Общая сумма составила 459 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе.В конце прошлой недели и в понедельник 5-й, чрезвычайный класс пожарной опасности действовал в девяти районах региона. Спасатели рекомендовали жителям и гостям края быть предельно осторожными, соблюдать меры пожарной безопасности: не разводить костры, не жечь сухую траву и мусор. В ведомстве предупредили, что из-за усиления ветра любое горение может распространиться на большие площади и стать причиной пожаров жилых домов.
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происшествия, забайкальский край, природные пожары в россии
Происшествия, Забайкальский край, Природные пожары в России
В Забайкалье оценили ущерб лесному фонду от пожаров

Минприроды Забайкалья оценило ущерб лесному фонду от пожаров в 459 млн рублей

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкЛесной пожар в Забайкальском крае
Лесной пожар в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Лесной пожар в Забайкальском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Сумма ущерба лесному фонду от пожаров в Забайкалье и затрат на их тушение на данный момент составляет 459 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Минприроды края.
В Забайкальском крае с 23 апреля действует режим ЧС федерального значения.
"Министерством природных ресурсов Забайкалья проведены расчёты по суммам, причиненного ущерба лесному фонду от пожаров и затрат, понесенных на их тушение. Общая сумма составила 459 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе.
В конце прошлой недели и в понедельник 5-й, чрезвычайный класс пожарной опасности действовал в девяти районах региона. Спасатели рекомендовали жителям и гостям края быть предельно осторожными, соблюдать меры пожарной безопасности: не разводить костры, не жечь сухую траву и мусор. В ведомстве предупредили, что из-за усиления ветра любое горение может распространиться на большие площади и стать причиной пожаров жилых домов.
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