https://ria.ru/20250526/pozhary-2019064263.html

В Забайкалье оценили ущерб лесному фонду от пожаров

В Забайкалье оценили ущерб лесному фонду от пожаров - РИА Новости, 26.05.2025

В Забайкалье оценили ущерб лесному фонду от пожаров

Сумма ущерба лесному фонду от пожаров в Забайкалье и затрат на их тушение на данный момент составляет 459 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Минприроды... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T11:06:00+03:00

2025-05-26T11:06:00+03:00

2025-05-26T11:15:00+03:00

происшествия

забайкальский край

природные пожары в россии

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Сумма ущерба лесному фонду от пожаров в Забайкалье и затрат на их тушение на данный момент составляет 459 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Минприроды края.В Забайкальском крае с 23 апреля действует режим ЧС федерального значения."Министерством природных ресурсов Забайкалья проведены расчёты по суммам, причиненного ущерба лесному фонду от пожаров и затрат, понесенных на их тушение. Общая сумма составила 459 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе.В конце прошлой недели и в понедельник 5-й, чрезвычайный класс пожарной опасности действовал в девяти районах региона. Спасатели рекомендовали жителям и гостям края быть предельно осторожными, соблюдать меры пожарной безопасности: не разводить костры, не жечь сухую траву и мусор. В ведомстве предупредили, что из-за усиления ветра любое горение может распространиться на большие площади и стать причиной пожаров жилых домов.

https://ria.ru/20250526/pozhar-2019049097.html

забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, забайкальский край, природные пожары в россии