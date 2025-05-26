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В Ставропольском крае потушили открытое горение в торговом центре

В Ставропольском крае потушили открытое горение в торговом центре - РИА Новости, 26.05.2025

В Ставропольском крае потушили открытое горение в торговом центре

Открытое горение ликвидировано в торговом центре в Зеленокумске на Ставрополье, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T21:08:00+03:00

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2025-05-26T21:09:00+03:00

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

ставропольский край

зеленокумск

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в торговом центре в Зеленокумске на Ставрополье, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее ведомство сообщало, что торговый центр горит на площади 600 квадратных метров в Ставропольском крае. По предварительной информации, пострадавших нет. Позднее сообщили, что пожар локализован на площади 1,3 тысячи квадратных метров, распространению огня способствовал сильный ветер."В Зеленокумске ликвидировано открытое горение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250525/pozhar-2018999431.html

россия

ставропольский край

зеленокумск

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, ставропольский край, зеленокумск