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В Ставропольском крае загорелся торговый центр
В Ставропольском крае загорелся торговый центр - РИА Новости, 26.05.2025
В Ставропольском крае загорелся торговый центр
Торговый центр горит на площади 600 квадратных метров в Ставропольском крае, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T20:00:00+03:00
2025-05-26T20:00:00+03:00
2025-05-26T20:33:00+03:00
ставропольский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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зеленокумск
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Торговый центр горит на площади 600 квадратных метров в Ставропольском крае, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России."В Ставропольском крае в городе Зеленокумск на улице Мира ликвидируют пожар в торговом центре. Предварительная площадь пожара 600 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.К ликвидации привлекаются 32 человека 12 единиц техники МЧС России.
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ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, зеленокумск
Ставропольский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия, Зеленокумск
В Ставропольском крае загорелся торговый центр
МЧС: В Ставропольском крае горит торговый центр на площади 600 квадратных метров