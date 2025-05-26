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В Ставропольском крае загорелся торговый центр - РИА Новости, 26.05.2025
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20:00 26.05.2025 (обновлено: 20:33 26.05.2025)
https://ria.ru/20250526/pozhar-2019203625.html
В Ставропольском крае загорелся торговый центр
В Ставропольском крае загорелся торговый центр - РИА Новости, 26.05.2025
В Ставропольском крае загорелся торговый центр
Торговый центр горит на площади 600 квадратных метров в Ставропольском крае, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 26.05.2025
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ставропольский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
зеленокумск
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Торговый центр горит на площади 600 квадратных метров в Ставропольском крае, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России."В Ставропольском крае в городе Зеленокумск на улице Мира ликвидируют пожар в торговом центре. Предварительная площадь пожара 600 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.К ликвидации привлекаются 32 человека 12 единиц техники МЧС России.
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ставропольский край
россия
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ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, зеленокумск
Ставропольский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия, Зеленокумск
В Ставропольском крае загорелся торговый центр

МЧС: В Ставропольском крае горит торговый центр на площади 600 квадратных метров

© Фото : МЧС России/TelegramЛиквидация пожара в торговом центре в Ставропольском крае
Ликвидация пожара в торговом центре в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© Фото : МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара в торговом центре в Ставропольском крае
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Торговый центр горит на площади 600 квадратных метров в Ставропольском крае, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ставропольском крае в городе Зеленокумск на улице Мира ликвидируют пожар в торговом центре. Предварительная площадь пожара 600 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
К ликвидации привлекаются 32 человека 12 единиц техники МЧС России.
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Ставропольский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРоссияЗеленокумск
 
 
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