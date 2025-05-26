https://ria.ru/20250526/pozhar-2019203625.html

В Ставропольском крае загорелся торговый центр

В Ставропольском крае загорелся торговый центр - РИА Новости, 26.05.2025

В Ставропольском крае загорелся торговый центр

Торговый центр горит на площади 600 квадратных метров в Ставропольском крае, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T20:00:00+03:00

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ставропольский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

зеленокумск

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Торговый центр горит на площади 600 квадратных метров в Ставропольском крае, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России."В Ставропольском крае в городе Зеленокумск на улице Мира ликвидируют пожар в торговом центре. Предварительная площадь пожара 600 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.К ликвидации привлекаются 32 человека 12 единиц техники МЧС России.

https://ria.ru/20250525/pozhar-2018999431.html

ставропольский край

россия

зеленокумск

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ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, зеленокумск