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В казанской школе вспыхнул пожар
В казанской школе вспыхнул пожар - РИА Новости, 26.05.2025
В казанской школе вспыхнул пожар
Пожар произошел в подсобном помещении школы №67 Казани, эвакуировались 98 детей и 15 человек персонала, сообщило ГУМЧС России по Татарстану. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T13:16:00+03:00
2025-05-26T13:16:00+03:00
2025-05-26T13:16:00+03:00
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КАЗАНЬ, 26 мая - РИА Новости. Пожар произошел в подсобном помещении школы №67 Казани, эвакуировались 98 детей и 15 человек персонала, сообщило ГУМЧС России по Татарстану. "В 11.38 поступило сообщение о пожаре в городе Казань, улица Дежнева, 1, школа № 67. Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 98 детей и 15 человек персонала", - говорится в сообщении. В 12.03 было ликвидировано открытое горение в подсобном помещении актового зала на площади 15 квадратных метров. Пострадавших нет. Причину пожара установят дознаватели Госпожнадзора.
https://ria.ru/20250525/pozhar-2019007114.html
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казань, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Казань, Россия, Происшествия
В казанской школе вспыхнул пожар
Пожар произошел в казанской школе, эвакуировались 98 детей