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В казанской школе вспыхнул пожар - РИА Новости, 26.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:16 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/pozhar-2019092729.html
В казанской школе вспыхнул пожар
В казанской школе вспыхнул пожар - РИА Новости, 26.05.2025
В казанской школе вспыхнул пожар
Пожар произошел в подсобном помещении школы №67 Казани, эвакуировались 98 детей и 15 человек персонала, сообщило ГУМЧС России по Татарстану. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T13:16:00+03:00
2025-05-26T13:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
казань
россия
происшествия
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КАЗАНЬ, 26 мая - РИА Новости. Пожар произошел в подсобном помещении школы №67 Казани, эвакуировались 98 детей и 15 человек персонала, сообщило ГУМЧС России по Татарстану. "В 11.38 поступило сообщение о пожаре в городе Казань, улица Дежнева, 1, школа № 67. Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 98 детей и 15 человек персонала", - говорится в сообщении. В 12.03 было ликвидировано открытое горение в подсобном помещении актового зала на площади 15 квадратных метров. Пострадавших нет. Причину пожара установят дознаватели Госпожнадзора.
https://ria.ru/20250525/pozhar-2019007114.html
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казань, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Казань, Россия, Происшествия
В казанской школе вспыхнул пожар

Пожар произошел в казанской школе, эвакуировались 98 детей

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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КАЗАНЬ, 26 мая - РИА Новости. Пожар произошел в подсобном помещении школы №67 Казани, эвакуировались 98 детей и 15 человек персонала, сообщило ГУМЧС России по Татарстану.
"В 11.38 поступило сообщение о пожаре в городе Казань, улица Дежнева, 1, школа № 67. Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 98 детей и 15 человек персонала", - говорится в сообщении.
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Пожар в жилом доме в кубанской станице Староминской потушили
25 мая, 20:13
В 12.03 было ликвидировано открытое горение в подсобном помещении актового зала на площади 15 квадратных метров. Пострадавших нет.
Причину пожара установят дознаватели Госпожнадзора.
Пожар в ТЦ Пионер в Королеве. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
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25 мая, 18:43
 
Специальная военная операция на УкраинеКазаньРоссияПроисшествия
 
 
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