https://ria.ru/20250526/pozhar-2019054665.html

В Башкирии младенец получил ожоги из-за возгорания детской кроватки

В Башкирии младенец получил ожоги из-за возгорания детской кроватки - РИА Новости, 26.05.2025

В Башкирии младенец получил ожоги из-за возгорания детской кроватки

Врачи борются за жизнь новорождённого, получившего ожоги при возгорании детской кроватки в Башкирии, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T10:10:00+03:00

2025-05-26T10:10:00+03:00

2025-05-26T10:10:00+03:00

происшествия

республика башкортостан

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УФА, 26 мая - РИА Новости. Врачи борются за жизнь новорождённого, получившего ожоги при возгорании детской кроватки в Башкирии, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своём Telegram-канале. "Врачи борются за жизнь 3-недельного малыша, который буквально час назад поступил в городскую больницу в Октябрьском с ожогами 3-4 степени", - написал он. Со слов родителей, папа ребенка положил в кроватку включенный фен, произошло возгорание. "Сейчас состояние малыша специалисты оценивают как тяжелое. Реаниматологи уже провели ТМК с комбустиологами. По линии санитарной авиации к маленькому пациенту выезжают реаниматолог и эндоскопист Республиканской детской клинической больницы", - рассказал Рахматуллин. ГУМЧС по республике сообщает, что инцидент произошел в многодетной семье в квартире многоквартирного жилого дома в Октябрьском. Горение потушено до прибытия огнеборцев. "Предварительно, мать повела детей 4 и 2 лет в садик. Отец с новорожденным остался в квартире. В какой-то момент в детской кроватке произошло загорание покрывала и матраса, а также загорелась одежда на ребенке. Сейчас причина происшествия устанавливается. Рассматривается несколько версий возникновения горения, в том числе и загорание из-за фена и гелевых шаров", - говорится в релизе главка.

https://ria.ru/20241209/rebenok-1988185318.html

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республика башкортостан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика башкортостан