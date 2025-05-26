https://ria.ru/20250526/pozhar-2019049851.html

В Бурятии горят леса на площади почти 19,5 тысячи гектаров

В Бурятии горят леса на площади почти 19,5 тысячи гектаров - РИА Новости, 26.05.2025

В Бурятии горят леса на площади почти 19,5 тысячи гектаров

Более 30 лесных пожаров на общей площади почти 19,5 тысяч гектаров действует в Бурятии, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-26T09:18:00+03:00

2025-05-26T09:18:00+03:00

2025-05-26T09:19:00+03:00

республика бурятия

тункинский район

природные пожары в россии

происшествия

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УЛАН-УДЭ, 26 мая - РИА Новости. Более 30 лесных пожаров на общей площади почти 19,5 тысяч гектаров действует в Бурятии, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства. По данным агентства, за минувшие сутки в республике обнаружено 10 возгораний, при этом ликвидировано девять очагов. "По оперативным данным, утром 25 мая действует 34 лесных пожара: в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Закаменском, Кабанском, Кижингинском, Прибайкальском, Селенгинском, Северо-Байкальском, Тарбагатайском и Тункинском районах, на общей площади 19 458 гектаров... Угрозы населённым пунктам нет", - говорится в сообщении. Причиной возникновения девяти действующих возгораний стала сухая гроза, два очага произошли из-за горения торфа, один пожар - из-за обрыва ЛЭП. Причина возникновения остальных - неосторожное обращение с огнём, отметили в агентстве. На тушении работают 779 человек, задействовано 189 единиц техники. В Бурятии действует режим ЧС из-за лесных пожаров. Использование открытого огня запрещено. Места отдыха закрыты для посещения.

https://ria.ru/20250526/pozhar-2019049097.html

https://ria.ru/20250525/rossija-2018940448.html

республика бурятия

тункинский район

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республика бурятия, тункинский район, природные пожары в россии, происшествия