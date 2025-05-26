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В Забайкалье потушили шесть лесных пожаров за сутки - РИА Новости, 26.05.2025
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09:15 26.05.2025
https://ria.ru/20250526/pozhar-2019049097.html
В Забайкалье потушили шесть лесных пожаров за сутки
В Забайкалье потушили шесть лесных пожаров за сутки - РИА Новости, 26.05.2025
В Забайкалье потушили шесть лесных пожаров за сутки
В Забайкалье за прошедшие сутки потушено шесть лесных пожаров на общей площади более 21 тысячи гектаров, сообщила пресс-служба минприроды края. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-26T09:15:00+03:00
2025-05-26T09:15:00+03:00
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забайкальский край
природные пожары в россии
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УЛАН-УДЭ, 26 мая - РИА Новости. В Забайкалье за прошедшие сутки потушено шесть лесных пожаров на общей площади более 21 тысячи гектаров, сообщила пресс-служба минприроды края. "За текущие сутки лесопожарные формирования ликвидировали шесть пожаров на площади более 21 тысячи гектаров в Петровск-Забайкальском, Улетовском, Каларском, Могочинском и Читинском округах", - говорится в сообщении. Также, по данным пресс-службы, остановлено распространение пяти пожаров на площади более 110 тысяч гектаров в Карымском, Тунгокоченском, Читинском и Шилкинском округе. В ведомстве добавили, что в крае продолжают действовать 33 пожара в Александрово-Заводском, Каларском, Карымском, Могочинском, Петровск-Забайкальском, Сретенском, Тунгиро-Олекминском, Тунгокоченском, Улетовском, Хилокском, Чернышевском, Шилкинском и Читинском округах. Всего в тушении задействованы более 1,5 тысячи лесных пожарных и свыше 220 единиц техники. В Забайкальского крае с 23 апреля действует режим ЧС федерального значения.
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петровск-забайкальский, забайкальский край, природные пожары в россии, происшествия
Петровск-Забайкальский, Забайкальский край, Природные пожары в России, Происшествия
В Забайкалье потушили шесть лесных пожаров за сутки

Шесть лесных пожаров на площади более 21 тыс га потушили в Забайкалье за сутки

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПал сухой травы
Пал сухой травы - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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УЛАН-УДЭ, 26 мая - РИА Новости. В Забайкалье за прошедшие сутки потушено шесть лесных пожаров на общей площади более 21 тысячи гектаров, сообщила пресс-служба минприроды края.
"За текущие сутки лесопожарные формирования ликвидировали шесть пожаров на площади более 21 тысячи гектаров в Петровск-Забайкальском, Улетовском, Каларском, Могочинском и Читинском округах", - говорится в сообщении.
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Также, по данным пресс-службы, остановлено распространение пяти пожаров на площади более 110 тысяч гектаров в Карымском, Тунгокоченском, Читинском и Шилкинском округе.
В ведомстве добавили, что в крае продолжают действовать 33 пожара в Александрово-Заводском, Каларском, Карымском, Могочинском, Петровск-Забайкальском, Сретенском, Тунгиро-Олекминском, Тунгокоченском, Улетовском, Хилокском, Чернышевском, Шилкинском и Читинском округах. Всего в тушении задействованы более 1,5 тысячи лесных пожарных и свыше 220 единиц техники.
В Забайкальского крае с 23 апреля действует режим ЧС федерального значения.
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Петровск-ЗабайкальскийЗабайкальский крайПриродные пожары в РоссииПроисшествия
 
 
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